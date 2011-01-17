صدا وسیمای مرکز مهاباد پتانسیل بالایی در تولید مستند دارد

مرتضی صفری، مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد درباره اینکه با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال نهضت مستند در باره این مرکز تا چه حد در تولیدات مستند ارتقای کمی و کیفی داشته به خبرنگار مهر گفت: با توجه به این نامگذاری وهمچنین پتانسیل بالای تولید آثار مستند در این مرکز امسال توجه ویژهای به این قالب شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون 13 مستند همچون "زمزمه تخت سلیمان"، "غار سهولان"، "صدای پای آب" و ... در صدا و سیمای مرکز مهاباد تولید شده است.
وی در ادامه افزود: علاوه بر آن چند مستند با عناوین "هه وارچی"، "باغ پر ثمر ما"،"درودگری از جنس دیگر"، "میخواهم نفر اول باشم" و "هم طناب نیز" در حال تولید است. طرحهای مستندهایی با مضامین گیاهان دارویی، زندگی شهید خلبان حیدری، زندگی ماموستا هه ژار، فرهاد کندهها ، مقام و منزلت زن کردی، زندگی محمد قاضی نیز در شورای طرح و برنامه به تصویب رسده و طرح آنها برای تصویب نهایی به تهران ارسال شده است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد درباره فعالیتهای این مرکز در زمینه تولید فیلم و سریال گفت: مرکز مهاباد در سال گذشته تله فیلم "بر فراز مهر" را تولید کرد که علاوه بر کسب چند جایزه از هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز از شبکههای سراسری نیز چندین بار پخش شد.
صفری خاطرنشان ساخت: در حال حاضر هم مراحل پیش تولید دو تله فیلم با عناوین "خورشید" و "شکوفههای سنگی" در مرکز در حال انجام است. این روزهاهنرمندان مرکز مشغول تولید سریال 10 قسمتی برای پخش در ایام دهه فجر هستند که امیدوارم نتیجه کار مورد رضایت و پسند مخاطبان قرار بگیرد. در مجموع صدا و سیمای مرکز مهاباد دارای ظرفیت بالایی در تولید مجموعههای انیمیشن،عروسکی، مستند و موسیقی است.
وی درباره تولیدات انیمیشن مرکز مهاباد توضیح داد: واحد انیمیشن مرکز در حال حاضر به صورت همزمان سه مجموعه انیمیشن را در دست تولید دارد. مجموعه 13 قسمتی "عسل آباد" که تا کنون تهیه شش قسمت آن به پایان رسیده است. مجموعه 26 قسمتی "اینجوریه" و سریال انیمیشن 26 قسمتی "پایگاه مرزی" تهیه میشود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد در ادامه افزود: انیمیشن "عسل آباد" بر اساس ضرب المثلهای کردی در شهری خیالی به نام عسل آباد اتفاق میافتد و برای تولید آن 54 کارکتر اصلی و تعداد زیادی شخصیت فرعی طراحی شده است. تولید انیمیشنهای "روستای سرسبز"، "اعضای کوچک"، "آلاخون و والاخون" و "تخممرغهای دوست داشتنی" هم از یگر برنامههای آتی واحد انیمیشن است که به دنبال تصویب طرح آنها در اداره کل سیمای استانها به زودی مراحل تولید آنها شروع میشود.
صفری در پاسخ به این سئوال که مرکز مهاباد چه امکاناتی برای تولید برنامهها دارد، توضیح داد: مرکز مهاباد در حال حاضر سه استودیوی پیشرفته رادیویی و سه استودیوی سیما دارد که استودیوی بزرگ سیمای مرکز در صورت تکمیل یکی از بزرگترین استودیوهای مراکز کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین این مرکز یک استودیوی مستقل دوبلاژ و یک استودیوی پیشرفته ضبط موسیقی نیز دارد و به تازگی ساختمان مجزایی را برای کار هنرمندان انیمیشن مرکز آماده کرده است. از دیگر طرحهای مهم فنی مرکز میتوان به راهاندازی فاز اول شبکه، تدوین غیرخطی و آماده شدن پروژه مهم STM1 و نیز راهاندازی طرح جامع دیجیتالی صدای مرکز در آینده نزدیک اشاره کرد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز مهاباد درباره تعامل این مرکز با صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی گفت: به منظور استفاده از ظرفیت رسانهای موجود در استان آذربایجان غربی یعنی صدا و سیمای مرکز مهاباد و به دنبال تصمیم جدید سازمان، تولید 200 ساعت از تعهد شبکه استانی صدا و سیمای مرکز اذربایجان غربی به مرکز مهاباد محول شده است که دو مرکز همکاری مشترک خود را در این خصوص از نیمه دوم سال جاری آغاز کردهاند و در گام اول تولید برنامههای خانواده و روستا به لهجههای کردی سورانی و شمال، رنگینه (جنگ جمعه)، مجله علمی و برنامه ویژه هدفمند کردن یارانهها و میزگرد هفته در حال حاضر تولید و از شبکه پخش میشوند.
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