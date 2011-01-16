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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۱

فدراسیون تکواندو مشکلات داوری لیگ برتر را بررسی می‌کند

فدراسیون تکواندو مشکلات داوری لیگ برتر را بررسی می‌کند

دبیر فدراسیون تکواندو قصد دارد مشکلات داوری لیگ این رشته را با حضور تعدادی از کارشناسان امر بررسی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذوالقدر که برای 10 روز به مرخصی رفته بود، فیلم رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات انتخابی تیم ملی را تهیه کرده و در نظر دارد که با دعوت از چند تن از کارشناسان و داوران باتجربه مشکلات این بخش را بررسی کند.

ذوالقدر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اعتراض به نحوه و نوع قضاوت داوران در حال افزایش است به همین دلیل این موضوع را بزودی تحت بررسی دقیق قرار خواهیم داد. معتقدیم داوری باید همسطح تکواندوی ما باشد به همین دلیل از هر کاری برای ارتقای آن فروگذار نخواهیم کرد. تشکیل سمینار بازآموزی و هماهنگی داوری نیز در همین راستا صورت گرفت.

دبیر فدراسیون تکواندو احتمال تغییر در راس کمیته داوران این فدراسیون را رد کرد و گفت: با چند اعتراض و اشتباه که نمی توان مسئول یک کمیته را تغییر داد. بعد از پایان بررسی‌ها، تذکرات لازم را  به کمیته داوران ارائه خواهیم داد.

کد مطلب 1232820

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