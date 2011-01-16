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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۵

طی سال جاری/

مردم خراسان شمالی هشت میلیارد ریال صدقه دادند

مردم خراسان شمالی هشت میلیارد ریال صدقه دادند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون مردم خراسان شمالی در بخش صدقات هشت میلیارد و 896 میلیون ریال به محرومان تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

سلمان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه طی امسال مبلغی بالغ بر هشت میلیارد و 896 میلیون ریال صدقه توسط مردم پرداخت شده است اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که مبلغی بالغ بر هفت میلیارد و 474 میلیون ریال بوده 19 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 107 هزار و833  صندوق در استان توزیع و نصب شده است تصریح کرد: از این میان 104 هزار و 666 صندوق کوچک در منازل، دو هزار و 114 صندوق بزرگ در معابر و هزار و 53 صندوق متوسط در سطح ادارات توزیع و نصب شده است.
 
دانشور با اشاره به اینکه مردم خراسان شمالی به طور میانگین ماهیانه مبلغی بالغ بر 988 میلیون ریال صدقه برای محرومان پرداخت می کنند افزود: در حقیقت یکی از رویکردهای این نهاد اشاعه و توسعه فرهنگ کمک رسانی به نیازمندان و مشارکت خیران در برنامه های مختلف کمیته امداد است.

دانشور درخصوص مصارف صدقات اظهار داشت: این صدقات پس از جمع آوری برای کمک به دانش آموزان مددجو، درمان، مسکن، ازدواج و اشتغال نیازمندان استان هزینه می شود.

وی خاطر نشان کرد: کمیته امداد منطقه یک بجنورد با نصب و توزیع 21 هزار و 875  صندوق طی امسال بیشترین میزان صدقه را از مردم بجنورد جمع آوری کرده است.

سلمان دانشور میزان صدقه جمع آوری شده در منطقه یک بجنورد را دو میلیارد و 208 میلیون ریال عنوان کرد و افزود : امید است با فرهنگ سازی مناسب بتوانیم اشتیاق حضور و مشارکت مردم را در خدمت رسانی  به محرومین و احسان و نیکوکاری  افزایش دهیم .
کد مطلب 1232822

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