مردم خراسان شمالی هشت میلیارد ریال صدقه دادند

سلمان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه طی امسال مبلغی بالغ بر هشت میلیارد و 896 میلیون ریال صدقه توسط مردم پرداخت شده است اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که مبلغی بالغ بر هفت میلیارد و 474 میلیون ریال بوده 19 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 107 هزار و833 صندوق در استان توزیع و نصب شده است تصریح کرد: از این میان 104 هزار و 666 صندوق کوچک در منازل، دو هزار و 114 صندوق بزرگ در معابر و هزار و 53 صندوق متوسط در سطح ادارات توزیع و نصب شده است.



دانشور با اشاره به اینکه مردم خراسان شمالی به طور میانگین ماهیانه مبلغی بالغ بر 988 میلیون ریال صدقه برای محرومان پرداخت می کنند افزود: در حقیقت یکی از رویکردهای این نهاد اشاعه و توسعه فرهنگ کمک رسانی به نیازمندان و مشارکت خیران در برنامه های مختلف کمیته امداد است.



دانشور درخصوص مصارف صدقات اظهار داشت: این صدقات پس از جمع آوری برای کمک به دانش آموزان مددجو، درمان، مسکن، ازدواج و اشتغال نیازمندان استان هزینه می شود.



وی خاطر نشان کرد: کمیته امداد منطقه یک بجنورد با نصب و توزیع 21 هزار و 875 صندوق طی امسال بیشترین میزان صدقه را از مردم بجنورد جمع آوری کرده است.



سلمان دانشور میزان صدقه جمع آوری شده در منطقه یک بجنورد را دو میلیارد و 208 میلیون ریال عنوان کرد و افزود : امید است با فرهنگ سازی مناسب بتوانیم اشتیاق حضور و مشارکت مردم را در خدمت رسانی به محرومین و احسان و نیکوکاری افزایش دهیم .