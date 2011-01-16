معاون سازمان ارتباطات زیرساخت به مهر خبر داد: ایجاد 4مسیر فیبرنوری درخلیج فارس/ ایران مرکز ترانزیت اینترنت خاورمیانه

احمد پورنگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح افزایش درگاههای اینترنت بین الملل توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به پروژه های در دست اقدام در منطقه خلیج فارس و نیز مرز ایران با کشورهای ارمنستان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: پروژه کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس (GBI) ارتباطات ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس و سایر کشورهای جهان را از طریق فیبرنوری زیردریایی برقرارمی کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این با امضای تفاهم نامه ای با شرکت روس تلکوم، ظرفیت تجهیزات درگاه بین الملل در مرز ایران با کشورهای ارمنستان و آذربایجان افزایش می یابد. دراین شرایط علاوه بر تامین پهنای باند اینترنت کشور از طریق درگاه بین الملل هم امکان ترانزیت و فروش پهنای باند به کشورهای همسایه فراهم می شود.

پورنگ نیا اضافه کرد: تا چندی پیش ارتباط ایران تنها از یک مسیر با کشور ترکیه برقرار بود که هم اکنون این ارتباط به دو مسیر افزایش یافته است. همچنین ارتباط ایران با کشورهای ارمنستان از دومسیر، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان از یک مسیر و عراق از چهار مسیر برقرار است.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه سازمان ارتباطات زیرساخت از برقراری چهار مسیر فیبر نوری در حوزه خلیج فارس نیز خبر داد و تصریح کرد: با ایجاد این مسیرها، این امکان برای ایران وجود دارد که به هاب اینترنتی منطقه تبدیل شده و مرکز ترانزیت اینترنت بین الملل در خاورمیانه باشد. به این ترتیب ترافیک اینترنت کاهش یافته و وابستگی ایران به سایر کشورها نیز کمتر خواهد شد.

به گزارش مهر، " Gulf Bridge " اپراتور راه اندازی کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس است که برای اتصال کامل منطقه خلیج فارس به تمام جهان بر بستر یک زیرساخت کابلی مطمئن با شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای مدت 25 سال قرارداد همکاری امضا کرده است.

این پروژه به صورت کنسرسیومی در قطر تشکیل شده تا براساس آن شبکه ای ایجاد شود که تمامی کشورهای خلیج فارس را به هم وصل کرده و بعد از عبور از تنگه هرمز و اتصال به عمان به شبکه‌های کابلی دنیا متصل شود. یک سر این شبکه که از خلیج فارس رد شده به هند و یک سر دیگر آن با عبور از دریای سرخ به اروپا وصل می شود.