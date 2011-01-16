وزیرعلوم: دانشگاهها آزمون دکتری نگیرند/ اطلاعیه آزمون در دانشگاه تهران!

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پنجشنبه 23 دی ماه 29 نفر از روسای دانشگاههای شهرستانها را در نشست آمایش آموزش عالی در دانشگاه شهیدبهشتی فراخواند تا نکاتی غیر آمایشی نیز به آنها گوشزد کند. شیوه پذیرش دانشجوی دکتری یکی از آنها بود.

هفته گذشته یعنی قبل از اینکه روسای 29 دانشگاه شهرستان‌ها بخواهند شنوای ابلاغ شفاهی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره شیوه پذیرش دانشجوی دکتری باشند، سناریوهای مختلفی را برای پذیرش دانشجوی دکتری اعلام می کردند.

برخی مسئولان دانشگاه‌ها معتقد بودند پس از اینکه آزمون متمرکز دکتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد و به هر دانشگاه چند برابر ظرفیت پذیرش‌اش داوطلب دکتری معرفی شد صرفا از طریق بررسی سوابق علمی معرفی‌شدگان نسبت به غربال آنها و انتخاب نهایی دانشجویان دکتری دانشگاه اقدام می شود.

اما مسئولان برخی از دانشگاهها نیز آزمون متمرکز دکتری که توسط سازمان سنجش برگزار می شود را کافی ندانسته و حتی به بررسی سوابق علمی قبول شدگان آزمون متمرکز دکتری نیز اکتفا نکرده و اعلام کردند از قبول شدگان آزمون متمرکز دکتری که توسط سازمان سنجش به دانشگاه معرفی می شوند مجدد آزمون کتبی درون دانشگاهی بعمل می آید.

مسئولان دانشگاههایی مانند فردوسی مشهد، تربیت معلم تهران، رازی کرمانشاه و شیراز قبل از اینکه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تهران ملاقات کنند در گفتگو با خبرگزاری مهر از احتمال برگزاری آزمون دکتری درون دانشگاهی برای پذیرش نهایی دانشجوی دکتری شان خبر داده بودند. پیگیریهای خبرگزاری مهر تا آنجا ادامه یافت که برخی دانشگاهها اطلاعیه آزمون را از روی سایت خود برداشتند و حتی واکنش برخی مسئولان وزارت علوم را نیز موجب شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع روسای دانشگاههای شهرستانها به برگزاری آزمون دکتری درون دانشگاهی که توسط برخی دانشگاهها زمزمه می شود واکنش نشان داده و با تأکید بر اینکه دانشگاهها نباید برای پذیرش نهایی در آزمون دکتری آزمون کتبی درون دانشگاهی برگزار کنند، گفت: اگر قرار بود هر کدام از دانشگاهها یک امتحان مجدد بگیرند که دیگر نیازی نبود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آزمون متمرکز برگزار کند.

کامران دانشجو به روسای دانشگاههای شهرستانها گفت: "تنها به مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی بسنده کنید."

همان زمانی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع روسای دانشگاههای شهرستانها آنها را از برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای پذیرش دانشجوی دکتری نهی کرده بود، اطلاعیه ای بر روی پایگاه اینترنتی دانشگاه تهران قرار گرفته بود که خبر از تصمیم دانشگاه تهران برای برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای پذیرش دانشجوی دکتری می داد، برگزاری آزمونی علاوه بر آزمون متمرکزی که قرار است توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شود.

سایت دانشگاه تهران

اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی 91 - 90







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سایت دانشگاه تهران

متن کامل اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی 91 - 90

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران که در نشست 29 رئیس دانشگاههای شهرستانها با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حضور نداشته است از ابلاغ شفاهی کامران دانشجو در راستای نهی دانشگاهها از برگزاری آزمون کتبی درون دانشگاهی و توصیه وی به دانشگاهها برای پذیرش نهایی دانشجوی دکتری بر اساس سوابق علمی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت باید جویا شود.

رئیس دانشگاه تهران در عین حال جمعه 24 دی ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ملاکهای پذیرش دانشجوی دکتری در این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده گفت: ترجیح می دهیم برای پذیرش دانشجوی دکتری در برخی دانشکده ها علاوه بر آزمون متمرکز سازمان سنجش، آزمون کتبی درون دانشگاهی نیز برگزار کنیم.

فرهاد رهبر به مهر گفت: به هر حال بعد از اینکه آزمون متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود چند برابر ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به آن دانشگاه معرفی می شود، در این زمان است که دانشگاه برای انتخاب دانشجویان دکتری باید ملاکی برای گزینش از بین افرادی که از سوی سازمان سنجش معرفی می شوند داشته باشد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: در برخی دانشکده های دانشگاه تهران که بر اساس اطلاعات تحصیلی و سوابق علمی می توان داوطلب دکتری را انتخاب کرد، آزمون کتبی درون دانشگاهی برای پذیرش برگزار نمی کنیم و داوطلبان تنها در آزمون متمرکز سازمان سنجش شرکت می کنند. اما در برخی دانشکده ها که سوابق ندارند، چون ممکن است در مصاحبه اعمال نظر شخصی شود، ترجیح می دهیم آزمون کتبی برگزار کنیم.

البته امکان دارد ابلاغیه شفاهی کامران دانشجو که در جمع روسای دانشگاههای شهرستانها مطرح شده است فقط مختص دانشگاههای شهرستانها باشد و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسخه دیگری برای دانشگاههای تهران در نظر دارد.

به گزارش مهر، بر اساس آیین نامه ای که مبنای عمل پذیرش دانشجوی دکتری قرار گرفته است، پذیرش دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی 91-90 از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش خواهد بود. داوطلبان در صورت به دست آوردن حد نصاب نمره قبولی در آزمون سازمان سنجش، به صورت سه برابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی می شوند و در این مرحله که پذیرش نهایی از سوی دانشگاهها انجام می شود، دانشگاهها می توانند نسبت به انتخاب دانشجو اقدام کنند.

در همین راستا مقامات مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این بارها اعلام کرده است برای برگزاری این مرحله از پذیرش که توسط دانشگاهها انجام می شود، تمامی اختیارات را به دانشگاهها داده است.