آمار فرزندان مسئولان در دانشگاههای ‌انگلیس/ فرزندان ‌برخی‌ مسئولان ‌بازگشتند

محمد مهدی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر از تحصیل 300 تا 400 نفر از فرزندان مسئولان کشور در انگلیس خبر داد و گفت: زمینه برای تحصیل در کشورهای مختلف وجود دارد انگلیس نیز از نظر علمی این طور نیست که فاصله زیادی از نظر امکانات دانشگاهی با خیلی از کشورهای دیگر داشته باشد.

نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه تعداد دقیق بازگشته‌ها را نمی‌دانم اما خبر دارم که تعدادی از انگلیس بازگشته‌اند، افزود: کیفیت خیلی از رشته‌ها در کشورهای دیگر بالاتر از انگلیس است لذا ضرورتی ندارد که ایرانیان داوطلب آموزش عالی که می‌خواهند به خارج از کشور بروند، انگلیس را انتخاب کنند.

شهریاری اضافه کرد: در داخل کشور کیفیت تحصیلی افزایش یافته و تجهیزات دانشگاهی نیز پیشرفت داشته است بنابراین می‌ توان در داخل کشور نیز تحصیل کرد. حال برخی به دنبال رشته‌های خاص هستند و علاقمندند که برای تحصیل به خارج از کشور بروند این افراد نیز گزینه‌های مختلفی دارند و واجب نیست بخواهند به انگلیس بروند.

شهریاری در پاسخ به این سئوال که فرزندان کدامیک از مسئولان به کشور بازگشته اند از اعلام اسامی خودداری کرد.

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیش از این درباره بازگشت فرزندانی از مسئولان که در انگلیس شاغل به تحصیل هستند به مهر گفته بود: مسئولان به جای "تصمیمات اعلامی" یکسری "تصمیم اعمالی" انجام دهند و فرزندان خود را از انگلیس بازگردانند.

وی افزوده بود: گاهی مسئولان از سوی ملت ایران متهم هستند که نکند بخاطر اینکه فرزندان خودشان در انگلیس تحصیل می کنند، منافع فردیشان را بر منافع ملی و اصل عزت، حکمت و مصلحت به عنوان اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجیح دهند و این اصل را نقض کنند.