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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۹

همایش "متافیزیک از دیدگاه توماس آکوئیناس" برگزار می‌شود

همایش "متافیزیک از دیدگاه توماس آکوئیناس" برگزار می‌شود

همایش "متافیزیک از دیدگاه توماس آکوئیناس" روزهای ششم تا هشتم فروردین سال 1390 در دانشگاه ایالتی اوهایو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی فلسفه و الهیات در قرون وسطی می‌پردازد.

توماس آکوئیناس در حدود سال 1225 میلادی در "روکاسکا" نزدیک "آکوئینو" در ایتالیا به دنیا آمد. او یکی از یزرگترین متکلمان و فیلسوفان مسیحی است که اعتقاد به همراهی عقل و ایمان دارد. 
 
در واقع خدمت آکوئیناس به مسیحیت این بود که در سازش عقل با ایمان کوشید و از این راه دین مسیح را با فلسفه یونانی در آمیخت. از نظر وی تمام عواملی که علت و سبب چیزی هستند با یکدیگر شباهت دارند. این دیدگاه آکوئیناس درباره شباهتهای علی و سببی است.

این همایش با همکاری مرکز مطالعات قرون وسطی و دانشکده فلسفه و الهیات دانشگاه ایالتی اهایو برگزار می‌شود.

کد مطلب 1232829

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