به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی فلسفه و الهیات در قرون وسطی می‌پردازد.

توماس آکوئیناس در حدود سال 1225 میلادی در "روکاسکا" نزدیک "آکوئینو" در ایتالیا به دنیا آمد. او یکی از یزرگترین متکلمان و فیلسوفان مسیحی است که اعتقاد به همراهی عقل و ایمان دارد.

در واقع خدمت آکوئیناس به مسیحیت این بود که در سازش عقل با ایمان کوشید و از این راه دین مسیح را با فلسفه یونانی در آمیخت. از نظر وی تمام عواملی که علت و سبب چیزی هستند با یکدیگر شباهت دارند. این دیدگاه آکوئیناس درباره شباهتهای علی و سببی است.

این همایش با همکاری مرکز مطالعات قرون وسطی و دانشکده فلسفه و الهیات دانشگاه ایالتی اهایو برگزار می‌شود.