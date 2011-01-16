شورای معلمان در مشهد تشکیل شد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: نمایندگان معلمان هر مدرسه در نواحی و مناطق طی نشستهای فکری - فرهنگی نماینده خود را انتخاب و در استان جلسه ویژه تشکیل می دهند، سپس از هر گروه یک نفر انتخاب می شود که شورای عالی نمایندگان استان را شامل شده و این برگزیدگان با تمام نمایندگان استان جلسات کاربردی برگزار می کنند.

حسین هژبری افزود: نمایندگان استان نظرات و مشکلات معلمان را به آموزش و پرورش منتقل کرده و ما هم در کوتاه ترین زمان انتظارات و برنامه ها را به تمام معلمان می رسانیم به این ترتیب و در ظرف کمتر از چند ساعت نظرات 78 هزار معلم در استان با اهداف، برنامه ها و رویکردهای نوین آموزش و پرورش تبیین می شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو از تشکیل 47 انجمن کتاب در خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این انجمنها از 20 تا 200 نفر عضو دارند.

وی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، هدیه کتاب به جای سایر هدایا، تهیه سبد کتاب در کلاس درس و توزیع آن توسط اعضا را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و ابراز امید واری کرد پایتخت معنوی کشورهمانند همیشه پیشرو حرکتهای علمی- فرهنگی باشد.