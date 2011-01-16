زیر سئوال رفتن طالع بینی در جهان/ تاریخ واقعی صورت فلکی تولد خود را بدانید

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ 9 ژانویه نشریه استار تریبون با یک اخترشناس و یک استاد نجوم مصاحبه ای انجام داد و آنها در این مصاحبه اعلام کردند طالع بینی کاملا بی اساس بوده و واقعیت ندارد. نکته خبری در این اظهار نظر نیست، اما به دلایلی بسیاری از افراد به این نکته توجه بیش از پیش نشان دادند و رسانه ها نیز درباره این بیانات مقاله ها و تحلیل های متعددی منتشر کردند.

طالع بینها تا کنون تنها از 12 نشانه برای صورتهای فلکی در جهان نام می بردند که این ذهنیت اشتباه است، زیرا صورت فلکی مار افسای صورت فلکی جدید سیزدهمی است که تا کنون توجه چندانی به آن نشده است. با توجه به نشانه های صورتهای فلکی که طالع بین ها آنها را زودیاک خطاب می کنند، در صورتی که فردی در ماه جولای متولد شده باشد، به آن معنی است که این فرد زمانی متولد شده که خورشید در برج سرطان قرار گرفته است، اما اشتباه همین جا است، زیرا خورشید دو هزار سال پیش، زمانی که نقشه حرکت ستاره ها به ثبت رسیده، در برج سرطان بوده است. اما در واقعیت نوسان حرکت زمین در مدارش که انحراف از مسیر نامیده می شود، هماهنگی موقعیت ستاره ها را در این نقشه قدیمی از بین برده است.

در واقع فردی که در جولای 1973 متولد شده است، در برج جوزا به دنیا آمده و این به آن معنی است که تمامی ستونهای طالع بینی که تا به حال آنها را خوانده اید، اشتباه بوده اند. همانطور که شاید بدانید، این پدیده ای جدید نیست و نوسان در حرکت مداری زمین به صورت همیشگی و ثابت موقعیت خورشید را در چرخه ای 26 هزار ساله در میان صورتهای فلکی تغییر داده و می دهد.

شاید تحت تاثیر نشانه نجومی خاصی متولد شده باشید که از دو هزار سال پیش ثابت باقی مانده باشد، اما از آن زمان تا به حال خورشید تغییر موقعیت داده و بر اساس این تغییرات نشانه فلکی تولد شما نیز تغییر کرده است زیرا نوسان حرکت مداری زمین به آن معنی است که این سیاره همیشه به یک شکل با ستاره ها بر روی یک خط مستقیم قرار نمی گیرد و از این رو زمانی که طالع بینی می گوید خورشید در برج حوت است، در واقع خورشید در برج دلو قرار دارد و این پدیده به صورت مداوم ادامه دارد.

نکته قابل توجه دیگری که بنیادهای طالع بینی را که به اعتقاد اکثر اخترشناسان هیچ پایه علمی ندارد، متزلزل کرده وجود صورت فلکی سیزدهم است که این صورت فلکی به واسطه انحراف حرکات مداری زمین به وجود آمده و نشانه ویژه خود را دارد، این صورت فلکی حوا یا مار افسای نام داشته و میان دو صورت فلکی عقرب و کماندار قرار گرفته است.

دلیل عدم به کار گرفته شدن این صورت فلکی در طالع بینی این است که ستاره های موجود در این صورت فلکی بسیار کم نورند، در حالی که ستاره ای صورت فلکی عقرب بسیار پرنورتر و قابل شناسایی اند و مهمتر از همه اینکه طالع بینها نمی توانند از 13 صورت فلکی استفاده کنند از این رو مار افسای در طالع بینی نادیده گرفته شده است.

در صورتی که نشانه های صور فلکی با خود صورتهای فلکی همخوانی نداشته باشند، چگونه طالع بینها می توانند کار خود را معتبر شمرده و آن را علمی تعبیر کنند؟ نیازی به توجیه کردن این یافته های جدید وجود ندارد زیر طالع بینی علم نیست، بلکه تنها اعتماد به نیروهایی ماروایی مانند سحر و جادو است که بسیاری به آن اعتقاد دارند و تا زمانی که پیش بینی های مبهم طالع بینها وجود داشته و افرادی نیز به این پیش بینی ها اعتقاد داشته و در ازای آن پول پرداخت می کنند، طالع بینی مدرن جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این همه همانطور که در بالا اشاره شد، صورتهای فلکی کوچکترین تاثیر فیزیکی بر روی زندگی انسانها نداشته، ندارند و هرگز نخواهند داشت. در صورتی که بخواهید تاریخ واقعی صورت فلکی تولد خود را بدانید، نگاهی به تاریخهای زیر بیاندازید که توسط اخترشناسان اعلام شده اند:

برج جدی: 20 ژانویه تا 16 فوریه

برج دلو: 16 فوریه تا 11 مارچ

برج حوت: 11 مارچ تا 18 آوریل

برج حمل: 18 آوریل تا 13 می

برج ثور: 13 می تا 21 ژوئن

برج جوزا: 21 ژوئن تا 20 جولای

برج سرطان: 20 جولای تا 10 آگوست

برج اسد: از 10 آگوست تا 16 سپتامبر

برج سنبله: از 16 سپتامبر تا 30 اکتبر

برج میزان: از 30 اکتبر تا 23 نوامبر

برج عقرب: از 23 تا 29 نوامبر

برج مار افسای: 29 نوامبر تا 17 دسامبر

برج کماندار: 17 دسامبر تا 20 ژانویه