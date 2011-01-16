دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض به موضوع ترور دانشمندان ایرانی افزود: وزارت بهداشت به طور اختصاصی اعتراضی به مجامع جهانی اعلام نکرده اما افرادی که در کنگره ها و مجامع جهانی شرکت کردند این کار را انجام داده اند.

وزیر بهداشت درباره موضوع تشکیل کمیته حفاظت از دانشمندان که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: به طور حتم وزارت بهداشت هم عضو کمیته ای که برای حفظ جان دانشمندان تشکیل می شود است و ما از این موضوع استقبال می کنیم.

دستجردی ضمن تشکر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پیگیری موضوع امنیت و سلامت دانشمندان کشور درباره اعتراض به ترور دانشمندان ایرانی به مجامع جهانی افزود: البته جای خالی این موضوع به صورت یک برنامه کلی وجود دارد.