تصویر نامه نخجوانی در مهر/ 17 فروند توپولف از ناوگان هوایی اخراج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نامه 20 دی ماه خود به شرکتهای هواپیمایی ایران ایرتور، کیش ایر، تابان و کاسپن نوشته است: با عنایت به اعلام قبلی این سازمان و سوانح اخیر و همچنین انقضای تاریخ فعالیت هواپیماهای توپولف 154 در تاریخ سی ام بهمن ماه امسال، مقتضی است به منظور پیشگیری از هرگونه عوارض اجتماعی و ... از برنامه ریزی و ایجاد تعهد برای ادامه پروازها با هواپیماهای مذکور از تاریخ یکم اسفندماه جدا خودداری کنند.

در بخش دیگری از این نامه خطاب به این شرکتها اعلام کرده است: در صورت ایجاد تعهد کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از آن متوجه آن شرکتهای هواپیمایی خواهد بود و این سازمان هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. تصویر نامه نخجوانی به چهار شرکت هواپیمایی به شرح ذیل است:

خداحافظی 17 فروند توپولف از آسمان ایران



گزارش مهر نشان می دهد که در حال حاضر 17 فروند توپولف 154 در ناوگان حمل و نقل هوایی مسافری کشور فعال هستند که از این تعداد، 11 فروند متعلق به ایران ایر تور، دو فروند متعلق به کیش ایر، سه فروند متعلق به کاسپین و یک فروند متعلق به تابان است.

در همین حال، ایران ایرتور پس از ورود دو فروند بوئینگ MD به ناوگان خود، دو فروند توپولف 154 را در ماه‌های گذشته از ناوگان خود خارج کرده، ضمن اینکه 3 فروند توپولف شرکت هواپیمایی ارم که مجوز فعالیتش به حالت تعلیق درآمده است، در فرودگاه مهرآباد زمین‌گیر است.

صادرات سبزی با توپولف

به گزارش مهر، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری آبان امسال در همایشی در جزیره کیش از شرکتهای هواپیمایی خواست از توپولف برای صادرات محصولات کشاورزی همچون سیزی استفاده کنند.

وزیر راه و ترابری افزوده است: نباید این نوع هواپیماها را دور بریزیم و باید از آنها به عنوان هواپیمای باری جهت صادرات محصولات کشاورزی همچون سبزی استفاده کنیم.