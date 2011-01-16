تصویر نامه نخجوانی در مهر/ 17 فروند توپولف از ناوگان هوایی اخراج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نامه 20 دی ماه خود به شرکتهای هواپیمایی ایران ایرتور، کیش ایر، تابان و کاسپن نوشته است: با عنایت به اعلام قبلی این سازمان و سوانح اخیر و همچنین انقضای تاریخ فعالیت هواپیماهای توپولف 154 در تاریخ سی ام بهمن ماه امسال، مقتضی است به منظور پیشگیری از هرگونه عوارض اجتماعی و ... از برنامه ریزی و ایجاد تعهد برای ادامه پروازها با هواپیماهای مذکور از تاریخ یکم اسفندماه جدا خودداری کنند.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به این شرکتها اعلام کرده است: در صورت ایجاد تعهد کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از آن متوجه آن شرکتهای هواپیمایی خواهد بود و این سازمان هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. تصویر نامه نخجوانی به چهار شرکت هواپیمایی به شرح ذیل است:
گزارش مهر نشان می دهد که در حال حاضر 17 فروند توپولف 154 در ناوگان حمل و نقل هوایی مسافری کشور فعال هستند که از این تعداد، 11 فروند متعلق به ایران ایر تور، دو فروند متعلق به کیش ایر، سه فروند متعلق به کاسپین و یک فروند متعلق به تابان است.
صادرات سبزی با توپولف
به گزارش مهر، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری آبان امسال در همایشی در جزیره کیش از شرکتهای هواپیمایی خواست از توپولف برای صادرات محصولات کشاورزی همچون سیزی استفاده کنند.
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