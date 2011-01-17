ماجرای کرایه تاکسی؛ ناهار در رستوران البرز تا فلافلی ناصرخسرو!

به گزارش خبرنگار مهر، مرد عصبانی از تاکسی زرد رنگ پیاده می شود و ناسزایی حواله مرد راننده می کند. دلش را با این جمله که من که راضی نیستم خوش می کند و راهش را ادامه می دهد. کمی آن طرف تر راننده فریاد می زند سید خندان و قصد نشستن که می کنی می گوید: می شود نفری هزار تومان. این مسیر روزها 750 تومان است و از زمانی که حرف از گرانی سوخت شده رانندگان خودشان به نوعی این 15 در صد را اعمال کرده است. انگار این خط نه منتظر ابلاغیه فرمانداری است و نه به نهایی شدن نرخ کرایه ها در شورای شهر توجه دارد.

شبها هم که رقم همان است که راننده بگوید و ربطی به هدفمند شدن و غیر هدفمند شدن ندارد. اگر نخواهد که دربست سوار کند نرخ را او تعیین می کند. قانون خودشان را دارند. نفر سومی هستم که سوار می شوم. مسافران دیگر ناراضی به نظر نمی رسند. کنارم خانمی میانسال نشسته است. خسته سرش را تکیه داده است به شیشه و در دنیا خود سیر می کند. می پرسم همیشه غروبها کرایه ها گران تر می شود. اشاره می کند به جمعیت سرگردان کنار خیابان و می گوید: این وقت روز ترافیک زیاد است و ماشین هم نیست، چاره ای نداریم.

در این مسیر خبری هم از اتوبوس و مترو نیست. مسافر آخر هم می آید و راهی مقصد می شویم. از راننده دلیل گرانی کرایه را می پرسم و او تا انتهای مسیر از افزایش چند صد برابری گاز می گوید و ترافیک شدید این وقت روز و با چند محاسبه سر انگشتی به من می فهماند اگر الان در خانه اش تلویزیون نگاه می کرد اوضاعش خیلی بهتربود.

مسیر بعدی بسیار کوتاه است و معادل 3 تا 4 دقیقه پیاده روی است. حواسم است که سوار تاکسی شوم و گرفتار مسافربرهای شخصی که ازهمین اندک بنزین یارانه ای هم محروم هستند و می خواهند همه هزینه هایشان را از جیب مسافر بگیرند نشوم. کوتاهی مسیر به این اندازه است که اگر خیابان خلوت بود می توانستیم چراغ راهنمای چهارراه را ببینیم. مسافر خودروی ونی می شوم و اسکناس 500 تومانی را می دهم و200 تومان هم باقی می گیرم.

دو سه مسافر هم مسیر هم همین کرایه را می دهند و صدای اعتراض یکی از آنها بلند می شود که این مسیر با هر در صدی حساب کنی همان 250 تومان می شود. کلام آخر مسافر معترض به گوش راننده ون نمی رسد. او زودتر از این حرف ها انگار که کوشش پر باشد از این اعتراضها و فریادها پایش را روی گاز گذاشته و رفته است. اما کمتر مسافری است که به سراغ اعتراض، شکایت و برداشتن شماره پلاک برود.



تاکسیرانان بیشترین همکاری را با هدفمندی کرده اند

اما این خودمختاری رانندگان تاکسی در تعیین نرخ کرایه های را فضل الله اسلامی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رد می کند و به خبرنگار مهر می گوید: رانند گان تاکسی بیشترین همکاری را در خصوص هدفمند شدن یارانه ها انجام داده اند.

او در رابطه با افزایش نظارت ها همزمان با افزیش نرخ کرایه های تاکسی می گوید: این نگاه که از قبل رانند گان را محکوم می کند و به نوعی بی اعتمادی به رانند گان تاکسی است را قبول ندارم. ما کمترین گزارش شکایت های مردمی را در این مدت داشته ایم. عددی معادل یک درصد رانندگانی که در سطح شهر مشغول فعالیت هستند و نمی توان تلاش جمعیت بزرگی از رانند گان تاکسی را که بهترین همکاری را در اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها انجام داده اند نادیده گرفت .

اما این اعتماد زیاد اسلامی به رانند گان تاکسی سبب نشده است که گشت های نظارتی تعطیل شود. او در خصوص افزایش نظارت ها می گوید: هم اکنون 150 گشت مشترک با پلیس راهور و حدود 100 گشت نامحسوس در شهر فعال هستند و روزانه از ساعت شش و نیم صبح تا 8 شب تاکسی ها را کنترل می کنند. او ادامه می دهد: جلسه هیئتهای انظباطی هم دو روز یک بار تشکیل و موارد تخلف پیگیری می شود.

اسلامی، به سهم مهم تاکسی ها در جا به جایی مسافران اشاره می کند و می گوید: روزانه چهار و نیم میلیون نفر با 80 هزار تاکسی زرد و سبز در کلان شهر تهران جابه جا می شوند .



قرار است از ابتدای بهمن ماه به طور میانگین 15 در صد به نرخ کرایه تاکسی ها افزوده شود. هر چند که بسیاری از رانند گان پس از نهایی شدن نرخ کرایه ها در شورای اسلامی شهر این تغییرات را اعمال کرده اند اما هنوز به طور رسمی این افزایش اعمال نشده است.

اما یکی از مسافران دائمی خط میدان ونک به آرژانتین می گوید: کرایه این خط همیشه 25 تومان گران تر از نرخ اعلام شده است. او می گوید: بر اساس نرخی که روی شیشه تاکسی نصب شده است مسافر باید 275 تومان کرایه بدهد که ما از ابتدای سال 300 تومان کرایه می دادیم. اگراین 15 درصد اعمال شود نرخ این خط همان است که ما ازقبل می دادیم. این مسافر ادامه می دهد: ورودیه تاکسیهای گردشی 140 تومان است که 500 متر آن بدون هزینه است. اما در حال حاضر سوار تاکسی شوید و کوچه بعدی پیاده شوید باید 250 تا 200 تومان کرایه دهید. یعنی به صورت غیررسمی نرخ ورودیه تاکسی 250 تومان است. پس بعد از اعمال 15 درصد افزایش نرخ کرایه ها هیچ افزایشی نباید رخ دهد!

با این وجود مسئولان تاکید بر رعایت قانون در کرایه تاکسی دارند ولی در واقعیت بسیاری از تاکسی های شهر تهران نرخ های دلخواه خود را از مسافران می گیرند. حتی زمانی که برای مطرح کردن این پرسش از خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر به ساختمان شورا می رویم از ابتدای خیابان بهشت تا ساختمان شورای شهر کرایه می شود 300 تومان. شاید هم من از آن جمله استثناهایی هستم که دائما از این شکل اتفاقات برایش رخ می دهد. زیرا همه مسئولان اعتقاد دارند هیچ تخلفی رخ نمی دهد مگر موادر نادر و استثنایی.

مسافربرهای شخصی کرایه اضافی می گیرند نه رانندگان تاکسی



دانشجو که به شدت مخالف متخلف نامیدن رانندگان تاکسی است در این باره می گوید: تخلفاتی که صورت می گیرد مربوط به مسافربرهای شخصی است که فعالیتهای آنان نیز غیرقانونی است و در برخورد با آنها پلیس نیز با تاکسیرانی همکاری می کند. دانشجو تمام مشاهدات عینی من را رد می کند و می گوید: حتی مسئولان دولتی نیز کتبا از تاکسیرانی و تاکسیهای شهر تهران تشکر کرده اند.

دانشجو می گوید: در جلساتی که با اعضای ستاد سوخت کشور داشتیم آنها اعلام کردند که تاکسیرانی شهر تهران رتبه اول را از نظر همکاری با طرح هدفمند کردن یارانه ها و کاهش میزان تخلفات داشته است. همچنین در تاکسیرانی نیز به طور جدی با رانندگان متخلف برخورد می شود. البته با فعال کردن تمامی تاکسی ها قصد داریم بازار را اشباع کنیم تا فعلبیت مسافربرهای شخصی محدود شود.

دانشجو در رابطه با گلایه رانندگان تاکسی در خصوص میزان افزایش کرایه نیز توضیح می دهد: پیشنهاد رانندگان تاکسی 30 تا 35 در صد بود اما این موضوع دو سر دارد ما که نمی توانیم به خاطر رضایت کامل رانند گان زحمتکش تاکسی هشت میلیون شهروند تهرانی را ناراضی کنیم. ما به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی این نرخ را به تصویب رساندیم.

شاید متفاوت ترین کرایه را راننده خط میدان ولی عصر به جنت آباد از مسافرانش می گرفت. وقتی مسافر کنار راننده پرسید کرایه این خط از بهمن ماه چقدر می شود و راننده هم پاسخ داد به اندازه قیمت یک ناهار از رستوران البرز. هر چند او تنها از مجموع ما چهار مسافر به اندازه یک ساندویچ فلافل کرایه اضافه گرفت.

نرخ کرایه تاکسی ها بیش از یک هفته است که نهایی شده است. مدیر عامل تاکسیرانی هم اعلام آمادگی کرده بود به محض نهایی شدن نرخ تاکسی ها برچسب های قیمت چاپ و نصب شود. فرمانداری نیز نرخ را تایید کرده است و به زودی به شهرداری ابلاغ می کند. اما آیا این 15 درصد جوابگوی نیاز رانند گان تاکسی هست. ایا در این ترافیک دائمی شهر سوزاندن بنزین لیتری 700 تومان برای رانند گان به صرفه است. نگرانی که بیشتر رانند گان تاکسی داشتند و با نا امیدی از تغییر نکردن هزینه روغن و لاستیک و... سخن می گفتند.

با وجود دل نگرانیهای رانند گان تاکسی،خوش بینی های مسئولان شهری، مسافران همچنان بیشتر از نرخ مصوب کرایه می دهند.

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گزارش از نورا حسینی