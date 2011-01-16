  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

کشف پدر بزرگ کوتوله دایناسورهای گوشتخوار

کشف پدر بزرگ کوتوله دایناسورهای گوشتخوار

گروهی از دیرینه شناسان آمریکایی موفق شدند در آرژانتین بقایای فسیلی جد دایناسور گوشتخوار" تیرانوساروس رکس" را پیدا کنند که کوتوله بوده و کمتر از 5/1 متر قد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه شیکاگو یک دایناسور جدید به نام Eodromaeus را کشف کردند که در ابتدای عصر دایناسورها در حدود 230 میلیون سال قبل می زیسته است.

این دایناسور کوچک دو پا در دوره متاخر تریاسه می زیسته و تفاوتها و شباهتهایی با گونه دیگر هم عصر خود به نام Eoraptor داشته است.

دیرینه شناسان پس از مقایسه این دو گونه از دایناسورها دریافتند که Eodromaeus با توجه به شکل جمجمه و کشیدگی پوزه، جد دایناسورهای گوشتخواری چون " تیرانوساروس رکس" بوده است.

براساس گزارش ساینس، این دایناسور کوتوله که 120 سانتیمتر قد و بین 7 تا 8 کیلوگرم وزن داشته است.

کد مطلب 1232850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها