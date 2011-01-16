کشف پدر بزرگ کوتوله دایناسورهای گوشتخوار

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه شیکاگو یک دایناسور جدید به نام Eodromaeus را کشف کردند که در ابتدای عصر دایناسورها در حدود 230 میلیون سال قبل می زیسته است.

این دایناسور کوچک دو پا در دوره متاخر تریاسه می زیسته و تفاوتها و شباهتهایی با گونه دیگر هم عصر خود به نام Eoraptor داشته است.

دیرینه شناسان پس از مقایسه این دو گونه از دایناسورها دریافتند که Eodromaeus با توجه به شکل جمجمه و کشیدگی پوزه، جد دایناسورهای گوشتخواری چون " تیرانوساروس رکس" بوده است.

براساس گزارش ساینس، این دایناسور کوتوله که 120 سانتیمتر قد و بین 7 تا 8 کیلوگرم وزن داشته است.