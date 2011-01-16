جشن گازرسانی به تمام روستاهای همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم‌رضا پیریایی شامگاه شنبه در دومین سفر شهرستانی خود به شهرستان بهار در مراسم گازرسانی به روستای آب باریک، اقدامات انجام شده در ارتباط با گازرسانی روستاها را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: گزارش‌های ارائه شده نشان‌دهنده فعالیت خوب مجموعه شرکت گاز استان همدان است.

وی با اشاره به بهره‌مندی 41 روستا از گاز و ضریب برخورداری 79 درصدی روستاهای شهرستان بهار از نعمت گاز خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی به 15 روستا در حال اجرا بوده و شش روستا دارای قرارداد است.

استاندار همدان با بیان اینکه پنج روستا فاقد قرارداد هستند و یک روستا نیز با وجود تلاش‌های بسیار از نوشتن قرارداد امتناع می‌کنند، گفت: تاریخ شروع پیمان احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعاب گاز در روستای آب باریک سوم مرداد است.

پیریایی افزود: مبلغ پیمان و سهم هزینه ایستگاه روستا 100 میلیون ریال است و در اجرای آن تعداد 53 علمک نصب می شود.

پروژه 512 واحدی مسکن مهر در بهار ساخته می شود

استاندار همدان در بازدید از پروژه 512 واحدی مسکن مهر که دارای زمینی به مساحت یک‌هزار و 400 متر مربع است، نیز اظهار داشت: پروژه 512 واحدی مسکن مهر بهار توسط مسکن و شهرسازی از شهرداری بهار خریداری شده و در دور سوم سفر هیئت دولت به همدان با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در شهرستان بهار کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: در حال حاضر زمین به منظور اجرای پروژه 512 واحد مسکن مهر به پیمانکار تحویل داده شده و در حال اجرا است.

استاندار همدان همچنین در آیین بهره برداری از جایگاه اختصاصی جایگاه سی.ان.جی شهرستان بهار اظهار داشت: این پروژه در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر جایگزینی سوخت ارزان و پاک با بنزین اجرا شده است.

پیریایی زمان شروع طرح را دی ماه 87 اعلام کرد و گفت: مساحت زمین مورد نظر برای احداث این جایگاه یک‌هزار متر مربع است.

وی زیر بنای پروژه را 200 متر مربع اعلام کرد و با بیان اینکه این پروژه به سازه‌های فلزی و اتاق برق و زیرساخت تجهیزات مجهز است، افزود: برای اجرای آن یک‌میلیارد و 700 میلیون ریال برای ساخت، 350 میلیون ریال برای دریافت امتیاز برق و 220 میلیون ریال برای دریافت امتیاز گازهزینه شده است.

استاندار همدان همچنین در سفر به شهرستان بهار واحد تولید پانان بست با اشتغال 15 نفر و سرمایه‌گذاری 20 میلیون ریال را بهره برداری کردند.

پیریایی در خصوص این پروژه نیز گفت: این شرکت شیشه‌های دوجداره را با روش صنعتی و اتوماتیک و با به‌کارگیری ماشین‌آلات CNC و با استفاده از بهترین مواد اولیه ایتالیایی و آلمانی تولید می‌کند.

بهره برداری از دو کارخانه بزرگ در بهار

همچنین همزمان با دور دوم سفرهای شهرستانی استاندار همدان به بهار کارخانه رسا قطعه خودرو جاهد با فعالیت مونتاز برخی از قطعات الکتریکی خودرو با اشتغال 45 نفر و کارخانه تولید درب و پنجره UPC با اشتغال برای 12 نفر به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور استاندار عملیات اجرایی دو طرح مسکن مهر 192 واحدی بهار و مجتمع فرهنگی تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار با پیش بینی 60 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار آغاز شد.

استاندار همدان همچنین از چهار طرح در دست اجرای شهرستان بهار شامل مجتمع ورزشی بانوان بهار با 59 درصد پیشرفت، حوزه علمیه خواهران با 80 درصد پیشرفت ، سالن ورزشی 15هزار نفری چند منظوره مسابقاتی و حوزه علمیه برادران با 65 درصد پیشرفت فیزیکی بازدید کرد.