به گزارش خبرنگار مهر، مجوز بازی (ITC) وحید هاشمیان مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که از سوی باشگاه بوخوم آلمان صادر شده بود، روزشنبه به باشگاه پرسپولیس رسید تا این بازیکن مشکلی برای همراهی سرخپوشان در مسابقات آینده لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشد.

هاشمیان که روز نهم دی‌ماه به پرسپولیس پیوست و در تمرینات گروهی و اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه شرکت کرد، به مرز آمادگی مطلوب نزدیک شده است. وی پس از پایان فصل گذشته مسابقات بوندس‌لیگا در هیچ تیمی حضور نداشت.

از سوی دیگر کاروان 48 نفره تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری اردوی آماده‌سازی و شرکت در تورنمنت شش جانبه امارات ساعت 7 صبح روز چهارشنبه هفته جاری به این کشور سفر کرده و در باشگاه ایرانیان مستقر خواهد شد.

تورنمنت شش جانبه دبی بدون حضور نمایندگان کشور امارات با شرکت شش تیم برگزار می‌شود که تیم پرسپولیس در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با تیم‌های زنیت سنت پترزبورگ روسیه و اسپارتاپراگ جمهوری چک همگروه است.

سرخپوشانی تهران در نخستین دیدارشان در این گروه روز پنجشنبه 30 د‌ی‌ماه به مصاف اسپارتاپراگ جمهوری چک می‌‎روند و ساعت 19 دوشنبه چهارم بهمن‌ماه در دومین مسابقه خود برابر تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه صف آرایی خواهند کرد.

تورنمنت شش جانبه امارات روز ششم بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و کاروان سرخپوشان تهرانی ساعت 23:30 پنجشنبه هفتم بهمن‌ماه امارات را به مقصد ایران ترک می‌کند.