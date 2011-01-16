گازوئیل 150 تومانی برای بخش کشاورزی/ تدوین 10 بسته حمایتی از کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به اینکه از سه سال پیش در وزارت جهاد کشاورزی کارهای کارشناسی برای حمایت از کشاورزان انجام شده است، افزود: راه‌های کنترل تبعات احتمالی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز پیش بینی شده است.

وی کاهش مصرف آب کشاورزی از طریق توسعه ابیاری تحت فشار و شبکه های زه کشی را از اقدامات مقدماتی برای اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: در آغاز اجرای این طرح مقرر شد برای حمایت از کشاورزان مبلغ گازوئیل علی الحساب 165 ریال پرداخت شود و سپس کشاورزان تا پایان سال فرصت دارند بقیه مبلغ را تا سقف 150 تومان پرداخت کنند.

خلیلیان پرداخت وام تامین نقدینگی به مبلغ 500 هزار تا 3 میلیون تومان را از دیگر طرحهای حمایتی از کشاورزان خواند و گفت: بازپرداخت این وام دو ساله و نرخ کارمزد ان 4 درصد است.

وزیرجهادکشاورزی با اشاره به سیاستهای حمایتی از کشاورزان در زمینه بهای برق ، گازوئیل و آب، اظهارداشت: در بحث گازوئیل قیمت 150 تومان تعیین شد و در بخش برق نیز به ازای مصرف هر کیلو وات ساعت 12 تومان برای بخش کشاورزی پیش بینی شده است که این مبلغ برای دیگر بخش ها حداقل 45 تومان است.

وی افزود: در بخش آب بخش کشاورزی نیز مقرر شد سال نخست اجرای این قانون هیچ گونه افزایشی اعمال نشود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته در روزهای نخست اجرای قانون مشکلاتی در تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان ایجاد شد که پس از مذاکره با مسئولان وزارت نفت مشکلات برطرف شد.