برف و کولاک برخی از راه های استان زنجان را مسدود کرد

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در حال حاضر جاده قیدار- ابهر، زنجان - دندی و قیدار- همدان بسته است.

وی وضعیت حال حاضر محور آزادره زنجان - قزوین را مطلوب اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به شدت بارشها در سطح آزادراه رانندگان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ رشتیانی با اشاره به وقوع یک فقره تصادف اتوبوس در محور آزادراه زنجان - قزوین افزود: در این حادثه اتوبوس مسافربری که از طرف تهران به زنجان در حال حرکت بود به دلیل شدت بارش و لغزندگی جاده به شدت با عوارضی زنجان برخورد کرده که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

همچنین کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان از مسدود بودن محور ابهر - قیدار و راه های ارتباطی اکثریت قریب به اتفاق راه های روستایی این استان به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود است.



سیداحمد خلیلی افزود: بارش مداوم و سنگین برف و کولاک شدید که از ساعات ابتدایی روز شنبه درتمامی محورهای این استان آغاز شده است، تردد وسایط نقلیه در کلیه ی محورهای مواصلاتی این استان را با مشکل مواجه کرده است.



وی با اشاره به اینکه با تلاش بی وقفه عوامل راهداری این اداره کل محور دندی - تخت سلیمان که شب گذشته مسدود شده بود، در حال حاضر بازگشایی شده است.



خلیلی با تاکید براینکه تردد خودروها در محورهای کوهستانی به ویژه گردنه های این استان بدن زنجیر چرخ امکان پذیر نمی باشد، اظهار داشت: عبور و مرور وسایط نقلیه در دیگر محورهای ارتباطی استان نیز با کندی انجام می شود.



وی بااشاره بر لزوم تجهیز وسایط نقلیه به زنجیر چرخ، وسایل گرما زا و تجهیزات ایمنی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی مختلف استان زنجان را دارند، از هموطنان خواست در صورت امکان از سفرهای غیرضروری

با استفاده از این راه های ارتباطی خودداری کنند.



خلیلی یادآور شد: رانندگان وسایط نقلیه در این محورها باید با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند و قبل از حرکت با تماس با شماره تلفن 7272027 از وضعیت جاده های این استان اطلاع حاصل کنند.

همچنین بارش سنگین برف که از ساعات ابتدایی روز شنبه در همه نقاط استان زنجان آغاز شده است، تمامی مدارس نوبت صبح روز یکشنبه این استان را به تعطیلی کشاند.

به علت بارش سنگین برف و لغزندگی خیابانها و معابر، تمامی مقاطع تحصیلی این استان روز یکشنبه تعطیل است.



دانشگاه های آزاد اسلامی واحد ابهر، خدابنده و دانشگاه اسلامی کار خرمدره نیز با اعلام تعطیلی این دانشگاه ها در روز یکشنبه، امتحانات دانشجویان در این روز را نیز ملغی اعلام کردند.