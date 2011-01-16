۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

احتمال تعقیب لیونی به عنوان یک جانی جنگی در آفریقای جنوبی

"زیپی لیونی" وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در صورت سفر به آفریقای جنوبی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب قرار می گیرد.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، در حالی که زیپی لیونی قرار است هفته آینده از آفریقای جنوبی دیدار داشته باشد دو سازمان مردم نهاد به نام های "ائتلاف همبستگی فلسطین" و "شبکه بررسی رسانه" (MRN) در صدد درخواست برای صدور حکم دستگیری وی در آفریقای جنوبی هستند.

گروههای آفریقای جنوبی، کشور محل تولد گلدستون قاضی سرپرست کمیته حقیقت یاب برای بررسی جنایات غزه خواستار دستگیری لیونی به خاطر نقش وی در جنگ 22 روزه و تهاجم اسرائیل به نوارغزه هستند، تهاجمی که از دسامبر سال 2008 تا ژانیه سال 2009 طی آن 1400 فلسطینی کشته شدند و این مسئله انتقاد نهادهای حقوق بشر جهانی را بر انگیخت.

"اقبال جسات" رئیس MRN می گوید: اکنون به ما اطلاع داده شده که لیونی به این کشور دعوت شده و بنابراین به تیم حقوقی خود دستور داده ایم تا تدابیر لازم را برای صدور حکم دستگیری وی بکار گیرد.

جسات افزود: اساس تصمیم ما به کنوانسیون رم که طی آن تمامی کشورهای عضو متعهد به تعقیب جنایتکاران جنگی هستند، بر می گردد.

