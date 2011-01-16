15 میلیون یورو در آلومینیوم المهدی صرفه جویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، مهدی ثقفی بیان داشت: از ابتدای دی‌ماه امسال حدود 15 میلیون یورو از محل ساخت داخل و استفاده از مواد داخل کشور، صرفه‌جویی در این شرکت صورت گرفته است.

ثقفی افزود: تا نیمه دوم سال آینده نیز با راه‌اندازی خط مکانیزه میله‌گذاری آند، صرفه‌جویی مضاعفی انجام خواهد شد.

به گفته وی، هم‌ اکنون ساخت داخلی سه‌هزار قطعه اصلی تجهیزات المهدی که تاکنون از کشورهای اروپایی به وی‍ژه آلمان، فرانسه و سوئیس تهیه می‌شده است، هدف‌گذاری شده و عملیاتهای بومی‌سازی برای تحقق این برنامه به اجرا درآمده است.

مدیر‌عامل مجتمع آلومینیوم المهدی یادآور شد: تاکنون حدود هزار و 500 قطعه اصلی و مصرفی مجتمع از جمله تجهیزات خطوط احیای آلومینیوم و تولید آند، به همت متخصصان داخلی مهندسی معکوس شده و نقشه‌های ساخت این تجهیزات نیز تهیه شده است.

ثقفی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش هزینه‌ها در المهدی یادآور شد: هم‌اکنون چند گروه مهندسی عمدتا درخطوط احیا مشغول فعالیتند که سیستم تغذیه دیگهای احیا را از سنتی منقطع به مستمر تغذیه نقطه‌ای تبدیل کنند تا از یک سو با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود و از سوی دیگر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی بیانجامد.

وی با اشاره به حضور گسترده مجتمع آلومینیوم المهدی در نخستین نمایشگاه دستاوردهای بومی‌سازی و خودکفایی صنعت و معدن افزود: این مجتمع همراه با 18 شرکتی که در امر بومی‌سازی و خودکفایی در زمینه‌های مهندسی، ساخت تجهیزات و تکنولوژی فعالند، دستاوردهای خود را ارائه کردند.