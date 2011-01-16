اشعری از کتابخانه ملی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اشعری بعد از ظهر روز گذشته یک جلسه با معاونین و مدیران و جمعی دیگر از همکاران خود در کتابخانه ملی برگزار کرده و با بیان اینکه دیگر نمی‌تواند این مسئولیت را ادامه دهد از آنها حلالیت طلبید و برای همیشه این سازمان را ترک کرد.

وی در عین حال تاکید کرد که "به عنوان یک سرباز" دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا می‌کند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سه روز پیش در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در یکسال گذشته چندین بار از رئیس جمهور خواسته بود این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کند در عین حال این اقدام خود را معادل استعفا ندانست و با تاکید بر اینکه هیچ اختلاف سیاسی با احمدی‌نژاد ندارد گفت: من در این دوره منصوب نشده‌ام که بخواهم استعفا کنم.