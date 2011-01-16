قتل برادر زن "بن علی" با ضربات چاقو/ قذافی مدافع رئیس جمهور مخلوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گزارشهای خبری رسیده از پایتخت تونس از قتل برادر زن "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع تونس خبر می دهد.

بر این اساس، گفته می شود "عماد الطرابلسی" برادر "لیلی الطرابلسی" زن دوم رئیس جمهور مخلوع تونس شب گذشته در پی خونریزی ناشی از ضربات چاقو به قتل رسیده است.

مخالفان تونسی عماد الطرابلسی را اصلی ترین نماد فساد در رژیم تونس دانسته که با سوء استفاده از نزدیکی خود به بن علی از هرگونه اقدامی علیه ملت خود اجتناب نمی کرده است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خیرگزاری آلمان اظهار داشت: طرابلسی که 35 سال داشت در پی خونریزی شدید ناشی از ضربات چاقو جمعه شب در بیمارستان نظامی پایتخت تونس جان سپرده است.

اظهارنظر جالب قذافی خطاب به مردم تونس: اشتباه کردید، نباید بن علی را از دست می دادید

از سوی دیگر، "معمر القذافی" رهبر لیبی در اظهاراتی که شب گذشته از تلویزیون لیبی پخش شده نسبت به قیام مردم تونس که به فرار بن علی از این کشور منجر شد ابراز نارضایتی کرد.

وی خطاب به تونسی ها تاکید کرد: باید تا پایان دوره ریاست جمهوری بن علی (2014) صبر می کردید، وی بهترین شخص برای حکومت بر تونس بود.

قذافی که خود ظلم و ستم بسیاری بر ملت لیبی روا می دارد در ادامه افزود: هم اکنون شما در ناامنی و ترس زندگی می کنید و نباید این اشتباه را مرتکب می شدید. شما اشتباه بزرگی کردید که قابل بازگشت نیست.

مردم تونس در نهایت در روز جمعه پس از 48 ساعت تظاهرات مستمر علیه رژیم خودکامه بن علی توانستند وی را پس از 24 سال از این کشور فراری دهند.