کاداستر کشاورزی فارس در میان 9 کشور بزرگ دنیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پروفوسور کرنیلیس جان استیکتر ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه طرح کاداستر کشاورزی فارس در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزان دنیا عدم آگاهی مناسب است که در این راه جهاد کشاورزی فارس با اقدامی بزرگ در مرحله برطرف کردن این مشکل جهانی است.

وی ادامه داد: فارس نماد همکاری دولت و کشاورزان است که این حرکت مسئولیت سنگینی را به گردن مسئولین دولتی استان گذاشته و از طرفی باید گزارشات مربوط به این طرح را به صورت بروشور به دیگر کشورهای دنیا ارسال کنند.

وی تصریح کرد: اکثر دانشمندان به دنبال مسائلی هستند که تاکنون با آنها برخورد نشده اند و باید توجه کرد که تمامی فعالیتهای صورت گرفته تنها به منظور اطلاع رسانی جامع و کامل به کشاورزان دنیا است چراکه با کشاورزی منطبق بر اصول علمی توسعه و پیشرفت را شاهد خواهیم بود.

استیکتر با بیان اینکه کشاورزی علمی بر زندگی و منابع کسب درآمد کشاورزان نیز اثر مثبت خواهد داشت، تاکید کرد: نقش استفاده علمی کشاورزان به طور یقین باعث رسیدن به هدف نهایی خواهد شد و از طرفی در مباحث کسب درآمد بیشتر نیز می توان با استفاده از روشهای اصولی منابع درآمدی بیشترین را برای کشاورزان تعریف کرد.

رئیس انجمن هواشناسی کشاورزی دنیا با اشاره به طبقه بندی کشاورزان گفت: بحث طبقه بندی کشاورزان یکی از مواردی است که باید به آن توجه فراوان کرد چراکه برنامه ریزیهای مربوط به کشاورزی باید با استفاده از این روش صورت گیرد که امروز طبقه بندی کشاورزان در 9 کشور بزرگ کشاورزی دنیا نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: مباحث مختلف از سطح کشاورزی کم درآمد شروع و به سطوح مختلف باز می گردد و این حرکت بزرگ را می توان در استان فارس مشاهده کرد.

استیکتر تصریح کرد: سیستم اطلاع رسانی پایه در کشورهای چین، هند و آفریقا شروع شده که با استفاده از این روش نوع کار کشاورزان را مشخص کرده اند.

رئیس انجمن هواشناسی کشاورزی دنیا تاکید کرد: طرح کاداستر فارس در دنیا بی نظیر است که در این رابطه می توانیم در آینده نزدیک شاهد پیشرفتهای بسیار کشاورزی فارس و ایران باشیم.