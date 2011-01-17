امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان گفت: من مشکلی در اجرای این طرح نمیبینم مشروط بر اینکه با اجرای این طرح اصل 44 قانون اساسی تحقق یافته و فدراسیونها زیر مجموعه کمیته ملی المپیک منظور شوند. وزارت ورزش و جوانان می تواند به عنوان راس تشکیلات ورزشی و به عنوان جایگاهی ویژه، استراتژیهای ورزش کشور را تدوین کند و زیرساختها را برای پرداختن به ورزش همگانی و قهرمانی محقق کند.
وی افزود: در شرایط کنونی فدراسیونهای ورزشی را یک NGO تلقی میکنیم ولی دولت در عزل و نصب رئیس آن دخالت میکند. جالب اینجاست که مجمع کمیته ملی المپیک با حضور روسای فدراسیونها به رسمیت شناخته میشود و همین روسا رئیس کمیته ملی المپیک را انتخاب میکنند. این در حالی است که کمیته ملی المپیک در حقیقت یک NGO بزرگ است.
مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: تمام مجامع بین المللی وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی را در کشورها به رسمیت نمیشناسند، بلکه کمیته ملی المپیک هر کشور را مرجع ورزش آن کشور میدانند و این مسئله یک عرف در تمام ورزش دنیاست.
وی تاکید کرد: برای محقق کردن اصل 44 قانون اساسی و رفتن فدراسیونها زیر نظر کمیته ملی المپیک این طرح ضروری به نظر میرسید تا بدین ترتیب حاضرین در مجمع، صاحبان آن بشوند. در کنار آن باید در آینده قوانین مربوط به این بخشها نیز تغییر کند تا دچار مشکلی در اجرای امور نشویم.
آشتیانی در خصوص روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان، گفت: این وزارتخانه در آن صورت باید در بعد همگانی و زیرساختها برنامهریزی کند. ورزش همگانی را به شهرداریها بسپارد و در تامین و تجهیز زیر ساختها با کمک بخش خصوصی استراتژیهایی را تدوین کند.
وی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان میتواند بر نوع کار نظارت داشته باشد و برکار اجرایی این بخش نظارت کند، گفت: این مسئله در تمام دنیا یک فرمول است اما در حال حاضر در ایران قصد اجرایی شدنش را دارند. از نظر من هر چند این تصمیم دیر گرفته شده اما تصمیم درستی بوده است.
قائم مقام پیشین سازمان تربیتبدنی گفت: وزارت ورزش از کمیته ملی المپیک و کمیته باید از فدراسیونهای خود برنامه بخواهد. به تبع این مسئله هم بودجه درخواستی فدراسیونها از طرف وزارت ورزش تامین شود و با دادن مهلتی 5 یا حتی 10 ساله به آنها کمک کند تا در بخش مالی خودکفا شده و بتوانند بودجه خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: در تمام دنیا فدراسیونهای ورزشی یک یا حتی چند حامی بزرگ مالی دارند که میتوانند هزینههای خود را با کمک آن تامین کنند اما در ایران این اتفاق به دلایل خاصی رخ نمی دهد و عموما فدراسیونها نمیتوانند در بحث مالی خودکفا باشند و کاملا وابسته به دولت هستند در حالیکه دولت باید تنها در راستای توسعه ورزش قهرمانی کمک کند نه اینکه خود متولی آن باشد.
آشتیانی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان در ادامه کار خود تنها باید سیاست گذار باشد و در اجرای برنامهها ورود پیدا نکند، تصریح کرد: با این اتفاق رئیس کمیته ملی المپیک یا حتی روسای فدراسیونها نباید به راحتی از سوی دولت عزل و نصب شوند این مجمع است که تصمیم گیرنده هر عزل و نصبی است. این در حالی است که هم اکنون فرد با رای مجمع بر سر کار میآید اما سازمان یا وزارت آن را عزل میکند. در این صورت مجمع چه کاره است؟ این مجمع مقتدر و با اراده نیست!
وی در تشریح این مسئله ادامه داد: آیین نامههای موجود در فدراسیونها و مجامع ما غلط است و با اجرای طرح وزارت ورزش باید این قوانین اصلاح شود. مجامع هم باید براساس عقل و منطق عزل و نصب کنند و قومی و طایفهای اقدام نکنند.
رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه با محقق شدن اصل 44 در ورزش، فدراسیونها و کمیته ملی المپیک باید ثابت کنند که NGO هستند، گفت: کمیته ملی المپیک تنها میتواند بر فدراسیونها نظارت عالیه داشته باشد. مجلس هم نباید در امور این بخش دخالت کرده یا نظارت کند. این نظارت از سوی مجلس تنها بر برنامههای وزارت ورزش است اما به شکل دخالت نیست و تنها ارزیابی خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا تلفیق دو سازمان جوانان و ورزش به سیاست گذاری یا اولویتبندی این دو مجموعه آسیب وارد میکند؟"، گفت: وظایف این دو سازمان در یک وزارتخانه مشترک باید تعریف شود. در تمام وزارتخانه بخشهای تخصصی و مجزایی به صورت کارشناسی شده وجود دارد که هر کدام وظیفه خاص خود را دنبال میکنند. در وزارت ورزش و جوانان هم باید وظایف هر بخش براساس سیاستگذاریها تعریف و تقسیم شود و با کارگروههای تخصصی ادامه یابد.
" با تصویب طرح وزارت ورزش و جوانان گمانهزنیهای مختلفی برای مسئولیت این وزارتخانه جدید مطرح می شود. به نظر شما فردی که در راس این مجموعه قرار می گیرد باید ورزشی باشد؟"
آشتیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: معتقدم فردی باید در راس وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد که مفاهیم مربوط به مدیریت را خوب بداند و تجربه لازم را در هر دو بخش مدیریت و ورزش داشته باشد. دلیلی ندارد که حتما فرد مورد نظر ورزشی باشد اما اگر این فرد از قهرمانان ورزشی و آشنا به مدیریت باشد بهتر است. بهتر است گزینهای باشد که با تعاملات بین دو بخش آشنا بوده و نسبت به چالشها و چشم اندازها اشراف داشته باشد. مدیرانی که در راس چنین بخشهایی قرار میگیرند نباید سلیقهای عمل کنند باید تمام کارها در این وزارتخانه کارشناسی شده و با یک استراتژی خاص دنبال شود.
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