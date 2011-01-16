تیم ملی فوتسال برای پیروزی مقابل بلژیک به میدان می رود

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در مورد بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل تیم ملی بلژیک اظهار داشت: همه بازیکنان تیم ما برای این بازی انگیزه‌های بسیاری دارند و می‌دانند که بلژیک یکی از تیمهای قدرتمند جهان به شمار می‌رود بنابراین همه تلاش خود را به کار می‌گیریم که این بازی را با موفقیت به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه هدف سرمربی تیم ملی تقویت بازیکنان تیم است، تصریح کرد: امیدوارم در مسابقات جام جهانی 2012 نتایج خوبی کسب کنیم و به عنوان یکی از چهار تیم برتر ایران، خود را به کشورهای جهان نشان دهیم.

بازیکن ملی‌پوش فولاد ماهاندر مورد نتایج هفته‌های گذشته تیمش مقابل ارژن فارس و کیش ایر قم گفت: بازیکنان ما از ابتدا توجه زیادی به امتیازات داشتند اما برخی مسائل باعث شد نتوانیم همه امتیازات را ازآن خود کنیم اما در حال حاضر تنها به امتیازات باقیمانده می‌اندیشیم.

وی با بیان اینکه تیمهای تبریزی همیشه از قدرتمندترین تیمهای لیگ بوده‌اند، اضافه کرد: تیم دبیری تبریز یکی از قدرتمندترین تیمهای لیگ برتر به شمار می‌رود و بازی کردن در تبریز برای تیمهای بزرگ بسیار دشوار است اما فولاد ماهان می‌تواند سه امتیاز بازی روز پنجشنبه را ازآن خود کند.

شمسایی پیرامونماندنش در فولاد ماهان گفت:سه بازی دیگر به پایان مسابقات فصل باقی مانده بنابراین در این سه بازی همه تلاش خود را به کار می‌برم و با قدرت برای تیم به میدان می‌روم اما تا پایان مسابقات لیگ در مورد ماندن یا نماندن تصمیمی نمی‌گیرم.