"آژانس ازدواج" پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "آژانس ازدواج" پروانه نمایش دریافت کرده و در جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود، داستان این فیلم درباره آژانس ازدواجی است که آگهی می‌‌کند تضمینی هر دختری را ظرف یک هفته به خانه بخت بفرستد به شرط آنکه ...

بهزاد محمدی، امید زندگانی، بهنوش بختیاری، شراره رخام، مهران رجبی بازیگران این فیلم هستند. هاشم عطار مدیر فیلمبرداری این پروژه و محمد درمنش تهیه‌کننده آن است.

عوامل این فیلم عبارتند از طراح گریم: غلامرضا جهانمهر، طراح صحنه و لباس: آذر شبانی‌نژاد، مدیر تولید: مهدی درمنش، مدیر صدابرداری: جعفر علیان، منشی صحنه: زهرا درمنش، دستیار کارگردان: مهدی تندرو، مدیر صحنه: فرزین نوبرانی، دکوراتور: محمد رسولی، عکاس: رسول صفی‌زاده، تدوینگر: محسن درمنش، ترانه‌سرا و خواننده: محمدجواد کمالی، صداگذاری و میکس: علی نوری، آهنگساز: سعید شبانی، مجری طرح: محسن درمنش، محصول موسسه سینمائی آیت فیلم.