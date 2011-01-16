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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

هفته نوزدهم لالیگا/

ویارئال تیم اوساسونا را درهم کوبید

ویارئال تیم اوساسونا را درهم کوبید

تیم فوتبال ویارئال در آغاز هفته نوزدهم رقابت‌های لالیگا مقابل اوساسونا به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویارئال شنبه شب در ورزشگاه خانگی خود "ال مادریگال" موفق شد با نتیجه 4 بر 2 مقابل اوساسونا پیروز شود. برای زردپوشان میزبان در این دیدار، مارکو روبن (22)، روبن کانی (50)، خوان کاپدویلا (65) و گونزالو رودریگوئز (84) گل زدند. گل‌های اوساسونا هم توسط کریستیان وادوژ (47) و خاویر کاله‌خا (71) به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* ختافه صفر - رئال سوسیه داد 4
* اسپورتینگ گیخون 2 - هرکولس صفر
* رئال زاراگوزا یک - لوانته صفر
* آتلتیک بیلبائو 2 - راسینگ سانتاندر یک
* سویا یک - اسپانیول 2

هفته نوزدهم رقابت‌های لالیگا طبق برنامه زیر به پایان می رسد:
یکشنبه - 26/10/1389
* والنسیا - دپورتیوو لاکرونا
* آلمریا - رئال مادرید
* بارسلونا - مالاگا

دوشنبه - 27/10/1389
* اتلتیکو مادرید - مایورکا

 جدول رده بندی:
1- بارسلونا 49 امتیاز
2- رئال مادرید 47 امتیاز
3- ویارئال 39 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- والنسیا 34 امتیاز
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18- رئال زاراگوزا 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- لوانته 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)
20- آلمریا 13 امتیاز

کد مطلب 1232892

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