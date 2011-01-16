ویارئال تیم اوساسونا را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، ویارئال شنبه شب در ورزشگاه خانگی خود "ال مادریگال" موفق شد با نتیجه 4 بر 2 مقابل اوساسونا پیروز شود. برای زردپوشان میزبان در این دیدار، مارکو روبن (22)، روبن کانی (50)، خوان کاپدویلا (65) و گونزالو رودریگوئز (84) گل زدند. گل‌های اوساسونا هم توسط کریستیان وادوژ (47) و خاویر کاله‌خا (71) به ثمر رسید.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* ختافه صفر - رئال سوسیه داد 4

* اسپورتینگ گیخون 2 - هرکولس صفر

* رئال زاراگوزا یک - لوانته صفر

* آتلتیک بیلبائو 2 - راسینگ سانتاندر یک

* سویا یک - اسپانیول 2

هفته نوزدهم رقابت‌های لالیگا طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

یکشنبه - 26/10/1389

* والنسیا - دپورتیوو لاکرونا

* آلمریا - رئال مادرید

* بارسلونا - مالاگا



دوشنبه - 27/10/1389

* اتلتیکو مادرید - مایورکا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 49 امتیاز

2- رئال مادرید 47 امتیاز

3- ویارئال 39 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- والنسیا 34 امتیاز

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18- رئال زاراگوزا 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- لوانته 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- آلمریا 13 امتیاز