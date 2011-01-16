به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت آب در مرحله اول اجرای این قانون، قبوض آب نیز از این پس با شکل و شمایل جدیدی به درب منازل مشترکان خواهند آمد.

بر این اساس، هر مشترک به راحتی می‌تواند از نحوه محاسبه نرخ آب‌بهای مصرفی خود بر اساس میزان مصرف، مطلع شوند. در قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آب‌بها نیز درج شده است. الگوی مصرف تعیین شده ماهانه در بخش خانگی 18 تا 22 مترمکعب و هر مترمکعب معادل هزار لیتر است.

تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها

مصرف دوره

مصرف یک ماهه یک واحد مسکونی (برحسب لیتر)= 30 × _______________

مدت دوره × واحد مسکونی

مدت دوره

مبلغ کل آب بهای قابل پرداخت= مالیات بر ارزش افزوده + _____ × تعداد واحد مسکونی × مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد

30

جدول محاسبه آب‌بهای شهری پله اول مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1 مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2 1000 1072 2000 2144 3000 3216 4000 4288 5000 5360 پله دو 6000 6969 7000 8578 8000 10187 9000 11796 10000 13405 پله سوم 11000 15550 12000 17695 13000 19840 14000 21985 15000 24130 پله چهارم 16000 26811 17000 29492 18000 32173 19000 34854 20000 37535 پله پنجم 21000 41289 22000 45043 23000 48797 24000 52551 25000 56305 پله ششم 26000 62204 27000 68103 28000 74002 29000 79901 30000 85800 پله هفتم 31000 93843 32000 101886 33000 109929 34000 117972 35000 126015 پله هشتم 36000 136740 37000 147465 38000 158190 39000 168915 40000 179640 پله نهم 41000 201089 42000 222538 43000 243987 44000 265436 45000 286885 46000 308334 47000 329783 48000 351232 49000 372681 50000 394130

نحوه محاسبه آب‌بهای شهری و روستایی

در قبوض شهری، اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 50 هزار لیتر باشد:

میزان مصرف یک ماهه یک واحد

ضریب شهر × ( 1750770 - ________________ × 42898 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)

1000

به گزارش مهر، در قبوض روستایی اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 40 هزار لیتر باشد:

میزان مصرف یک ماهه یک واحد

ضریب شهر × ( 128765 - ________________ × 4400 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)

1000

لازم به توضیح است که مبلغ آب‌بها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود.

جدول ضرایب جدید تبعیض قیمتی استانی آب نام استان ضریب آذربایجان‌شرقی 1.07 آذربایجان‌غربی 0.83 اردبیل 0.77 اصفهان 0.96 ایلام 0.80 بوشهر 0.76 تهران 0.20 چهارمحال و بختیاری 0.70 خراسان جنوبی 0.62 خراسان رضوی 0.13 خراسان شمالی 0.68 خوزستان 0.69 زنجان 0.83 سمنان 0.74 سیستان و بلوچستان 0.79 فارس 0.76 قزوین 0.78 قم 0.86 کردستان 0.81 کرمان 0.77 کرمانشاه 0.77 کهگلویه و بویراحمد 0.67 گلستان 0.77 گیلان 0.77 لرستان 0.78 مازندران 0.75 مرکزی 0.73 هرمزگان 0.97 همدان 0.82 یزد 0.92

به گزارش مهر، این قبوض به زودی به دست مردم می رسد که در آن، دو رقم - یک رقم مربوط به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها و یک رقم دیگر مربوط به پس از اجرای این طرح - درج شده است.

تصویر قبض سابق آب