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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

مهر منتشر کرد/

تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه آب بها

تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها/ جزئیات نحوه محاسبه آب بها

خبرگزاری مهر تصویر قبوض جدید آب شهری و روستایی را به همراه جزئیات کامل نحوه محاسبه آب‌بها در پلکان مختلف مصرف را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت آب در مرحله اول اجرای این قانون، قبوض آب نیز از این پس با شکل و شمایل جدیدی به درب منازل مشترکان خواهند آمد.

بر این اساس، هر مشترک به راحتی می‌تواند از نحوه محاسبه نرخ آب‌بهای مصرفی خود بر اساس میزان مصرف، مطلع شوند. در قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آب‌بها نیز درج شده است. الگوی مصرف تعیین شده ماهانه در بخش خانگی 18 تا 22 مترمکعب و هر مترمکعب معادل هزار لیتر است.

تصویر نخستین قبض آب هدفمندی یارانه‌ها 

                                                                                     مصرف دوره
مصرف یک ماهه یک واحد مسکونی (برحسب لیتر)= 30 ×     _______________
                                                                              مدت دوره × واحد مسکونی

                                                                      مدت دوره
مبلغ کل آب بهای قابل پرداخت= مالیات بر ارزش افزوده + _____   × تعداد واحد مسکونی × مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد
                                                                          30

جدول محاسبه آب‌بهای شهری
 پله اول

مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1

 مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2
1000  1072 
 2000 2144 
 3000 3216 
 4000 4288 
 5000 5360 
پله دو  6000 6969 
 7000 8578 
 8000 10187 
 9000 11796 
 10000 13405 
پله سوم  11000 15550 
 12000 17695 
 13000 19840 
 14000 21985 
 15000 24130 
پله چهارم  16000 26811 
 17000 29492 
 18000 32173 
 19000 34854 
 20000 37535 
پله پنجم  21000 41289 
 22000 45043 
 23000 48797 
 24000 52551 
 25000 56305 
پله ششم  26000 62204 
 27000 68103 
 28000 74002 
 29000 79901 
 30000 85800 
پله هفتم  31000 93843 
 32000 101886 
 33000 109929 
 34000 117972 
 35000 126015 
پله هشتم  36000 136740 
 37000 147465 
 38000 158190 
 39000 168915 
 40000 179640 

 

پله نهم 

  41000 201089 
 42000 222538 
 43000 243987 
 44000 265436 
 45000 286885 
   46000 308334 
47000 329783 
 48000 351232 
 49000 372681 
 50000 394130 

نحوه محاسبه آب‌بهای شهری و روستایی

در قبوض شهری، اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 50 هزار لیتر باشد:

                                    میزان مصرف یک ماهه یک واحد
ضریب شهر × ( 1750770  -     ________________     × 42898 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)
                                                     1000

به گزارش مهر، در قبوض روستایی اگر میزان مصرف ماهانه بالاتر از 40 هزار لیتر باشد:

                                    میزان مصرف یک ماهه یک واحد
ضریب شهر × ( 128765  -     ________________     × 4400 )= مبلغ آب بهای یک ماهه یک واحد (ریال)
                                                     1000

لازم به توضیح است که مبلغ آب‌بها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود.

جدول ضرایب جدید تبعیض قیمتی استانی آب
نام استان ضریب
آذربایجان‌شرقی 1.07
آذربایجان‌غربی 0.83
اردبیل 0.77
اصفهان 0.96
ایلام 0.80
بوشهر 0.76
تهران 0.20
چهارمحال و بختیاری 0.70
خراسان جنوبی 0.62
خراسان رضوی 0.13
خراسان شمالی 0.68
خوزستان 0.69
زنجان 0.83
سمنان 0.74
سیستان و بلوچستان 0.79
فارس 0.76
قزوین 0.78
قم 0.86
کردستان 0.81
کرمان 0.77
کرمانشاه 0.77
کهگلویه و بویراحمد 0.67
گلستان 0.77
گیلان 0.77
لرستان 0.78
مازندران 0.75
مرکزی 0.73
هرمزگان 0.97
همدان 0.82
یزد 0.92

به گزارش مهر، این قبوض به زودی به دست مردم می رسد که در آن، دو رقم - یک رقم مربوط به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها و یک رقم دیگر مربوط به پس از اجرای این طرح - درج شده است. 

تصویر قبض سابق آب

کد مطلب 1232900

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