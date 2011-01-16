استیل آذین مغلوب تیمی دسته دومی شد/ مصدومیت زندی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی ترکیه روز شنبه برابر تیم ضعیف و دسته دومی "سندلو" به میدان رفت و با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد.

امیر شاپورزاده تک گل استیل آذین را در این بازی به ثمر رساند. با وجود این شکست کادر فنی تیم استیل آذین در پایان مسابقه از نمایش و عملکرد بازیکنان این تیم ابراز رضایت کرد. استیل آذین در بازی نخست خود در اردوی ترکیه برابر تیم آلتااسپور هم شکست خورده بود.

صادق درودگر در این خصوص گفت: با توجه به هشت مصدومی که داشتیم و همچنین مصدومیت فریدون زندی در ابتدای این بازی که باعث شد وی زمین مسابقه را ترک کند، تنها سه بازیکن برای تعویض داشته باشیم.

ضمن اینکه کاروان 40 نفره تیم فوتبال استیل آذین تهران پس از پایان اردوی 11 روزه در شهر آنتالیای ترکیه، یکشنبه شب به ایران باز می‌گردد.

از سوی دیگر علی پروین اعلام کرد در صحبت‌هایی که با کادر فنی استیل آذین داشته، مشکل اساسی این تیم در نیم فصل اول ضعف قوای بدنی بوده و رفع این مشکل را اولویت اول سرخپوشان در اردوی ترکیه و تمرینات بعدی تیم در تهران پیش از شروع رقابت‌های نیم فصل دوم عنوان کرده است.

تیم فوتبال استیل آذین با کسب چهار پیروزی، توقف در هفت بازی و تحمل 9 شکست و کسب 19 امتیاز از 20 دیدارش در مسابقات لیگ برتر در رده هجدهم و انتهای جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفته است.