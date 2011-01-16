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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

رحمتی زاده:

صدور اجرائیه چک بلامحل در خراسان رضوی 20 درصد کاهش یافت

صدور اجرائیه چک بلامحل در خراسان رضوی 20 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: صدور اجرائیه چک بلامحل از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 20 درصد در این استان کاهش یافت.

غلامرضا رحمتی زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: در این مدت 793 اجراییه چک بلامحل صادرشده که این رقم نسبت به مدت مشابه کاهش 20 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: همچنین از ابتدای امسال ادارات ثبت اسناد در شهرستان های مختلف استان 662 میلیارد ریال از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول کرده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان این که درآمد عمومی ادارات ثبت اسناد و املاک در خراسان رضوی 86 درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: در 9 ماهه گذشته 247 میلیارد ریال درآمد کسب و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز شده است.

وی گفت : همچنین در مدت یادشده بیش از 72 هزار سند مالکیت در سطح استان صادر شده است.

خراسان رضوی 524 دفترخانه اسناد رسمی فعالیت می کند.

کد مطلب 1232911

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