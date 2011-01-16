محمد عکاف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: کتاب "امیلی" بخش‌های مختلفی زندگی امام موسی صدر را بیان می‌کند اما شخصیت این کتاب پسری نوجوان به نام امیلی است که براساس اطلاعاتی که از خانواده‌اش می‌گیرد شیفته این شخصیت می‌شود.

این نویسنده و روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه شخصیت امیلی یک شخصیت خیالی است، بیان کرد: شخصیت‌پردازی در این داستان به این دلیل است که برای نوجوانان جذابیت بیشتری پیدا کند تا آنها به شخصیت واقعی امام موسی صدر پی‌ ببرند.

وی اظهارکرد: شخصیت‌پردازی دقیق در داستان سبب می‌شود که نوجوانان با شخصیت محوری داستان ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند و من برای این امر از شخصیت امیلی بهره بردم.

عکاف ادامه داد: کتاب "ظهر واقعه" هم که در تیرماه سال جاری توسط سازمان فرهنگی شهرداری تهران به بازار نشر آمد هم‌اکنون به چاپ دوم رسیده است.

وی اضافه کرد: این کتاب روایت داستانی ترور ناموفق حضرت آیت الله خامنه‌ای در تیرماه 1360 به دست منافقان است که برای گروه سنی نوجوانان به چاپ رسید.