  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

"ارسطو؛ یک شاعر" منتشر شد

"ارسطو؛ یک شاعر" منتشر شد

کتاب "ارسطو؛ یک شاعر" اثر اندرو فورد از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسطو فیلسوف و نظریه‌پرداز شعر بوده است. اما او دارای اشعار و سروده‌هایی نیز است.

این اثر به بررسی اشعار و سرودهای ارسطو به ویژه سرودهایی برای هرمیاس اختصاص دارد. هرمیاس فرمانروای آتارنئوس بود که به فرمان اردشیر سوم کشته می‌شود. مرگ هرمیاس ارسطو را ناراحت و غمگین کرد و از اینرو شعری به یاد و در ستایش او سرود.

این سروده ارسطو جدا از ارزش ادبی، دارای مضامین سیاسی و مذهبی قابل توجهی است.

اندیشه های ارسطو در خصوص شعر جدا از تعاملات او درباره فعالیتهای مرتبط دیگر به ویژه هنرهای بصری و موسیقی شکل نگرفته است. ارسطو مهمترین عامل مشترک در بین این فعالیتها را شعر می‌دانست.

ارسطو  بسیار عمیق و جدی به شعر نگاه می‌کند و معتقد است که شعر بیشتر از تاریخ فلسفه قابل توجه است.
 
نویسنده کتاب اندرو فورد استاد مطالعات کلاسیک در دانشگاه پرینستون است.
کد مطلب 1232915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها