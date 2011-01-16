"ارسطو؛ یک شاعر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسطو فیلسوف و نظریه‌پرداز شعر بوده است. اما او دارای اشعار و سروده‌هایی نیز است.

این اثر به بررسی اشعار و سرودهای ارسطو به ویژه سرودهایی برای هرمیاس اختصاص دارد. هرمیاس فرمانروای آتارنئوس بود که به فرمان اردشیر سوم کشته می‌شود. مرگ هرمیاس ارسطو را ناراحت و غمگین کرد و از اینرو شعری به یاد و در ستایش او سرود.

این سروده ارسطو جدا از ارزش ادبی، دارای مضامین سیاسی و مذهبی قابل توجهی است.

اندیشه های ارسطو در خصوص شعر جدا از تعاملات او درباره فعالیتهای مرتبط دیگر به ویژه هنرهای بصری و موسیقی شکل نگرفته است. ارسطو مهمترین عامل مشترک در بین این فعالیتها را شعر می‌دانست.

ارسطو بسیار عمیق و جدی به شعر نگاه می‌کند و معتقد است که شعر بیشتر از تاریخ فلسفه قابل توجه است.

نویسنده کتاب اندرو فورد استاد مطالعات کلاسیک در دانشگاه پرینستون است.