گباگبو حکومت نظامی در ساحل عاج را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج روز شنبه حالت منع رفت و آمد در ابیجان را تمدید کرد.

در همین حال یک مجری شبکه تلویزیونی اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج حکومت نظامی در ساعت 7 شب تا 6 صبح روز شنبه در نواحی آبوجو" و "آنیاما" تمدید شد.

اولین حالت منع رفت و آمد عمومی دو روز پس از آغاز ناآرامی ها در ساحل عاج صورت گرفت که در نتیجه آن 11 نفر از جمله هشت نفر از اعضای نیروهای امنیتی گباگبو کشته شدند.

تنش های داخلی در ساحل عاج بلافاصله پس از بروز اختلاف در نتایج انتخابات بوجود آمد و روز به روز بر دامنه آن افزوده شده است. این تنشها در این مدت به درگیریهای محدودی میان طرفداران دو نامزد در مناطق مختلف کشورانجامیده است. طبق آمارهای رسمی تا کنون حدود 200 نفر در درگیریهای داخلی کشته شده اند.