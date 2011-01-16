به گزارش خبرگزاری مهر، از سه دهه قبل دانشمندان بین المللی که اکنون نتایج یافته های خود را در مجله علمی ساینس منتشر کرده اند با الهام از شکل سیستم عصبی پشه های میوه (مگس سرکه) به دنبال راهی برای افزایش میزان اثربخشی ارتباطات میان شبکه های انفورماتیکی بودند.

در حال حاضر توزیع اطلاعات و داده ها در شبکه های انفورماتیکی از یک سلسله مراتب عمل رایانه های مختلف که برپایه تعدادی از اتصالات فعال میان خود رایانه ها استوار است استفاده می کند.

برای توزیع این اطلاعات به یک نقشه برداری مداوم از خود شبکه برای دانستن تعداد و موقعیت پردازشگرهای متصل نیاز است.

براساس گزارش کامیپوتر وورد، اکنون این دانشمندان دریافتند که سیستم حسی پشه های میوه قابل قیاس با یک شبکه توزیع اطلاعات است اما به روشی عمل می کند که در آن سلسله مراتب توزیع برپایه زمان و نه برپایه تعداد اتصالات استوارند و سلولهای عصبی به درک اینکه چگونه و به چه تعداد از سلولهای دیگر متصل هستند نیاز ندارند.

برپایه این سیستم، محققان یک آلگوریتم جدید را برای توزیع اطلاعات نوشتند که با وجود آنکه آهسته تر عمل می کند اما بسیار موثرتر است و برای شبکه هایی که در آنها تعداد و موقعیت رایانه های متصل دقیقا مشخص نیست بسیار عالی است.