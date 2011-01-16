به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه غنی، زمینه‌ای برای پژوهشگران معارف و علوم قرآنی فراهم آورده که با مراجعه به آن، می‌توانند مباحث و مطالب مورد نظر خود را کسب کنند.

این مجموعه از حوزه‌های علمیه، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مختلف در سراسر کشور مانند دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی، دانشکده‌های علوم قرآنی، اساتید راهنما و مؤسسات و سازمانها تهیه و جمع‌آوری شده است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام پویا سردبیر فصلنامه بینات با تأکید بر اهتمام به پژوهشهای جمعی، گفت: از آنجا که پایان‌نامه‌ها را باید در زمره پژوهشهای جمعی طبقه‌بندی کرد و به لحاظ اینکه این آثار محصول فکر پدید‌آورنده، اساتید راهنما و مشاور بوده و بعد از نظارتهای لازم، تدوین و نگارش یافته و به دور از نواقص آثار و پژوهشهای فردی است، از ارزش علمی بالاتری برخوردار است.