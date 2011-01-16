نیویورک تایمز: اسرائیل و آمریکا عامل ویروس استاکس نت بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی عملیاتی که تایمز از آن به عنوان تلاش مشترک آمریکا و اسرائیل برای تخریب اهداف هسته ای ایران یاد کرده گفته شده است که آزمایش بر روی کرم مخرب استاکس نت طی دو سال گذشته و در مجموعه حفاظت شده دیمونا انجام گرفته است.

نیویورک تایمز به نقل از یکی از متخصصان اطلاعاتی و نظامی ناشناس و آشنا با مجتمع دیمونا می گوید اسرائیل سانتریفوژهایی مشابه نمونه های نیروگاه نطنز در ایران را در این مجتمع راه اندازی کرده و آنها را تحت تاثیر این کرم رایانه ای قرار داده است.

به گفته یکی از محققان آمریکایی دلیل مخرب بودن این کرم انجام گرفتن آزمایشهای قبلی بر روی آنها بوده است.

تایم می گوید بسیاری از متخصصان امنیتی باور دارند حملات این کرم به پایان نرسیده و نسخه های جدیدتری از آن برای تخریب بیشتر در راه هستند.

علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در آذر ماه که ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت درباره این کرم رایانه ای با تاکید بر اینکه ویروس استاکس‌نت از یک سال و نیم پیش وارد نیروگاه شده است گفت: با همت جهادگران و محققان حوزه هسته‌ای کشور این ویروس با دیوار بسته‌ای مواجه شد و دشمنان پس از آنکه از این هدف خود ناکام شدند اقدام به افشاسازی انتشار این ویروس کردند.

صالحی همچنین به گزارش سایمنتک اشاره کرد و یادآور شد: در صورت موفقیت دشمنان سازمان انرژی اتمی قادر به ادامه فعالیت خود نبود در حالی که مرور زمان و گزارش‌های آژانس هسته‌ای نقض این گفته را اعلام خواهد کرد.