8 هزار صندلی به‌ ظرفیت سینماهای تهران اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تشکری نیا در مورد توسعه فضاهای فرهنگی همچون سینما، تئاتر، گالری، موزه و ... بیان کرد: این مکان‌ها صرفا عرضه گاه محصولات فرهنگی و هنری‌هستند و اندیشیدن و برنامه‌ریزی برای دیگر مصادیق چرخه هنری و فرهنگی شهر نظیر مراکز تولید، مراکز پژوهش و مراکز اطلاع رسانی فرهنگی نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی در مورد افتتاح مجموعه سینمایی "جوانه" بیان کرد: هم اکنون عملیات عمرانی مجموعه سینمایی "جوانه" به ‌پایان رسیده و برای تکمیل در اختیار شهرداری منطقه 19 تهران قرار گرفته است، همچنین مجموعه سینمایی راگا نیز در دهه فجر افتتاح می شود که با بهره ‌برداری از این دو مجموعه و تکمیل مجموعه‌های "فرانمای ایران" و "شهرک چشمه" نزدیک به هشت هزار صندلی به ظرفیت سینماهای تهران اضافه می شود.

وی افزود: مجموعه سینمایی "جوانه" ‌با زیر بنای 32 هزار مترمربع و سه سالن سینما به گنجایش یک‌هزار نفر اولین سالن سینمایی است که در منطقه 19ساخته شده است.

دو سالن سینما مجموعه"جوانه" با ظرفیت 430 نفر و یک سالن 160 نفره در سه طبقه این مجتمع قرار دارد، صندلی‌های تمام سالن‌ها ضد حریق بوده و صداها نیز دالبی استریو است و زیر بنای هر سالن 2هزارو750 متر بوده و سالن کوچک‌ترنیز در زیر بنای یک هزارو750 متری قرار دارد.

متراژ سالن‌های بزرگ هرکدام 600 متر است وسالن کوچک متراژی معادل 200 متر دارد، باقی مانده نیز صرف سالن انتظار،نمازخانه و بوفه شده است. در کنار سالن کوچک یک گالری هزار متری نیز ساخته شده که می‌تواند میزبان خوبی برای آثار هنرمندان باشد.

همچنین در کنار سالن های سینمایی مجموعه "جوانه"، بخش تجاری پردیس نیز ایجاد شده، و علاوه بر آن 4 طبقه پارکینگ و یک طبقه شهربازی به متراژ2750 متر نیز از دیگر بخش‌های پردیس جوانه‌ است.