اعراب کرکوک خواستار تحقیق درباره زندانهای سری اقلیم کردستان عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای سیاسی اعراب کرکوک تاکید کرده که از سرنوشت اتباع عربی که در سال 2003 بازداشت شده و در این زندانها بسر می برند همچنان اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته در نشستی که در مقر شورای سیاسی اعراب کرکوک با حضور خانواده های زندانیان، اعضای شورا و شیوخ عشایر برگزار شد، تقاضا درباره انجام تحقیق در مسئله زندانهای سری کرکوک مطرح شد.

شورای سیاسی اعراب کرکوک در ادامه از سکوت مجامع حقوقی بشری در قبال این مسئله انتقاد کرده و خواستار دخالت صلیب سرخ جهانی و موسسات حقوق بشری برای کشف این زندانها و آگاهی از سرنوشت زندانیان و مفقودین شد.

شیخ "خالد المفرجی" از افرادی که روز گذشته در نشست کرکوک حضور داشت در این باره اظهار داشت: ما امروز خواستار اطلاع از سرنوشت 120 نفر شهروند عرب هستیم که بدون هیچ حکم قضایی و با دستور دو حزب اصلی اقلیم کردستان بازداشت شده اند و توسط نیروهای امنیتی آنان به زندانهای سری اربیل و سلیمانیه انتقال داده شده اند.

شیخ "صالح الجبوری" از رهبران اعراب کرکوک نیز با اشاره به اینکه موضوع زندانیان عرب از یک سال و نیم پیش با "جلال طالبانی" رئیس جمهور و "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق مطرح شده است، افزود: طرح این مسئله با این دو شخصیت تا کنون نتیجه ای در برنداشته است.

وی با اشاره به ضعف دولت عراق در پیگیری این مسئله افزود: ما خواستار پیگیری این مسئله از راههای مسالمت آمیز هستیم.