اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بطور كارشناسانه اشكال ندارد

ميرتاج الديني در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر افزود:در گفتگويي كه با طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري داشتم، آنان تصريح كردند كه به هيچ عنوان قصد محدودسازي سن داوطلبان رياست جمهوري به نحوي كه مانع از رود برخي از افراد خاص به صحنه انتخابات شود را ندارند.

نماينده تبريز بر لزوم پرهيز از سياسي شدن اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد و افزود: هر مجلسي بخواهد قانون انتخابات را مطابق ميل و علاقه سياسي خود اصلاح كند انتخابات رياست جمهوري دستخوش تغييرات زيادي مي شود كه به هيچ عنوان به مصلحت نيست.

ميرتاج الديني اضافه كرد: اينكه يك سري شرايط در سطح كلان براي كانديداهاي رياست جمهوري قايل شوند و هر فرد خود را وارد صحنه انتخابات رياست جمهوري نكند مفيد به نظر ميرسد زيرا گاها ديده شده برخي از افراد فقط براي مشهور شدن اقدام به ثبت نام مي كنند و قانون فعلي هم نمي تواند مانع از ثبت نام آنها شود.

عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس محدود شدن ورود افراد و شخصيت ها به عرصه انتخابات رياست جمهوري را در چارچوب صلاحيت هاي فردي مانند تعهد، سوابق، پشتوانه هاي مديريتي و سوابق اجرايي و انقلابي قابل طرح دانست و گفت: با محدود كردن سن داوطلبانه رياست جمهوري موافق نيستم.

مير تاج الديني در عين حال گفت: تفسير برخي از ويژگي هاي داوطلبان انتخابات رياست جمهور از جمله كلمه رجال سياسي و مدير و مدبر بودن را در چارچوب اختيارات شوراي نگهبان است درحالي كه طراحان مي خواهند اين كلمات در مجلس تفسير شود.

نماينده تبريز با تاكيد بر اينكه با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در يك فضاي علمي و كارشناسانه موافقم، گفت: به طراحان پيشنهاد مي كنم قبل از آنكه بصورت طرح قانوني آنرا بخواهند در مجلس دنبال و اعلام وصول كنند ، بهتر است نظر كارشناسان و حقوقدانان ذيربط و به ويژه حقوقدانان شوراي نگهبان را دريافت و مورد بررسي قرار دهند.

ميرتاج الديني همچنين در خصوص مصاحبه قبلي خود با خبرگزاري مهردر اين باره گفت: من در خصوص قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اظهار نظري نداشته ام و فكر مي كنم طرح آن با موضوع مورد بحث بي ربط بوده است .

وي گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بايد به دور از جنجال و هياهو و آلوده شدن به مسائل سياسي دنبال شود.