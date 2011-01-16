جشنواره کارت پستالهای شهری باید تداوم یابد

فرامرز عامل بردبار که در جشنواره کارت پستال های شهری در تهران به مقام اول دست یافت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: امسال در بخش عکس جشنواره حدود دو هزار و 300 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که از میان آن ها تنها 68 اثر به مرحله پایانی راه یافت.

این عکاس مشهدی افزود: با اینکه جشنواره در سه بخش کاریکاتور، عکس و گرافیک برگزار شد اما محور اصلی آن مبتنی بر عکس بود.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه این جشنواره این بود که عکاسان، تنها نقاط مثبت شهر تهران را رصد نکرده بودند بلکه، مسائل و مشکلات شهری را در کنار هم دیده بودند.

عامل بردبار افزود: نگاه عکاسان به عنوان هنرمند بسیار دقیق است و عکس های این جشنواره جدا از وجه هنری بیانگر واقعیت های اجتماعی بسیاری بود.

وی درباره چاپ آثار رسیده گفت: چاپ تمام آثار در یک کتاب حرکت بسیار مثبتی است و این می تواند سال های بعد مورد توجه محققین قرار گیرد تا بدانند که تهران سال 89 از نگاه عکاسان با تهران سال های بعد چه تفاوتی پیدا کرده است.

دارنده مدال طلای جشنواره عکس ژاپن درباره کیفیت این رویداد هنری گفت: جشنواره و نمایشگاه عکسی که در کنار آن افتتاح شد از جنبه کیفی در حد جشنواره های بین المللی بود و این بسیار امیدوار کننده است.

جشنواره کارت پستالهای شهری در پردیس سینمایی ملت از سوی شهرداری تهران بر پا شده و آثار عکاسان برتر کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.

فرامرز عامل بردبار از عکاسان مطرح مشهدی و کشور است که از سال 68 به صورت حرفه ای به هنر عکاسی پرداخته است و تاکنون بارها در جشنواره ها داخلی و بین المللی به عنوان برگزیده و داور حضور داشته است که از جمله آن ها می توان به جشنواره های عکس ژاپن، آمریکا، ایتالیا، بلغارستان و لیتوانی اشاره کرد.