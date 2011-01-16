ابراز نارضایتی البرزیها از تعطیلی دیرهنگام مدارس

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با بارش برف در شب گذشته و ادامه آن تا صبح امروز پیش بینی می شد مدارس شیفت صبح تعطیل اعلام شوند اما با عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اولیاء دانش آموزان و معلمان با مشکلاتی مواجه شدند که باعث شد صبح زیبای برفی به کام برخی از مردم تلخ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج در این رابطه گفت: اعلام تعطیلی مدارس ابتدایی در شیفت صبح از طریق رادیو البرز در ساعت 6 صبح امروز اطلاع رسانی شد و اولیای دانش آموزان می بایست با پیگیری اخبار از تعطیلی مدارس ابتدایی در شیفت صبح اطلاع می یافتند.

اکبر حلیمی با بیان اینکه اولیاء نباید با کوچکترین بارندگی یا حادثه ای انتظار تعطیلی مدارس را داشته باشند، خاطرنشان کرد: تعطیلی مدارس باید پروسه ای اداری را طی کند و با نظر استاندار و تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران استان تعطیلی مدارس تائید شود.

وی افزود: دستگاههای خدمات رسان باید با ارائه خدمات مطلوب و مناسب امکان تردد سهل و آسان مردم را در معابر شهری فراهم کنند تا در ایام حساس سال به ویژه در هنگام امتحانات مدیران مجبور به تعطیلی مدارس نشوند.

این مسئول در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در رابطه با تعطیلی مدارس در شیفت بعدازظهر گفت: تعطیلی مدارس شیفت بعدازظهر منوط به برگزاری جلسه با مدیران استان است که تا قبل از ظهر امروز به اطلاع شهروندان می رسد.