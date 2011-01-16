اعتراض به عدم بازگشت سپرده معامله سایپا

سید مهدی عقدایی در گفتگو با مهر درباره معامله بلوک سایپا گفت: این معامله از نظر سازمان خصوصی سازی ابطال شده است و در این خصوص نامه ای نیز به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده ایم.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در این نامه تاکید شده است که سپرده 40 درصدی به سازمان خصوصی سازی بازگردانده شود، تصریح کرد: قوانین بورس در مورد سپرده‌ها، خاص است.

وی افزود: هیئت سازش و هیئت داوری برای بازگرداندن سپرده قانونی به سازمان خصوصی سازی باید رای صادر کنند و البته سازمان خصوصی سازی به این موضوع اعتراض کرده است.

فولاد خوزستان

عقدائی درباره معامله فولاد خوزستان نیز با تاکید بر اینکه واگذاری سهام فولاد خوزستان باید مجددا بررسی شود، افزود: مشکلات انجام شده در زمینه واگذاری این سهام در حال حاضر در دست بررسی و تجدید نظر است و هنوز حکم تجدید نظر آن اعلام نشده است.

سهام عدالت

وی در مورد زمان انحلال شرکتهای کارگزاری سهام عدالت عنوان کرد: بر اساس قانون شرکتهایی که تسویه می شوند باید کلیه دارایی ها و بدهی های خود را بفروشند و پس از اتمام این کار خط تسویه اعلام کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هنوز کارگزاری سهام عدالت سودهای سال 87 را دریافت نکرده است، تصریح کرد: این شرکت مجبور است که پس از دریافت سودها خط تسویه را اعلام کند، یعنی هر زمان که مطالبات را از بابت سودهای پرتفوی سهام عدالت سال 87 دریافت و به مردم پرداخت کرد آن زمان می تواند خط تسویه بگیرد و تا زمانیکه طلب را دریافت نکند، نمی تواند خط تسویه بگیرد.

وی درباره زمان آزادسازی سهام عدالت گفت: پس از اتمام کارهای مربوط به واگذاری سهام به کل 42 میلیون نفر پیش بینی شده، در مورد آزادسازی بحث خواهد شد.