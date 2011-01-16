علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره برنامه‌های ایام دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: رویکرد برنامه‌های این گروه در ایام دهه فجر مفرح و معرفت‌زا است و کارتون‌ها و برنامه‌ها با این محوریت خواهند بود. برنامه "نردبام" در ایام دهه فجر ویژه برنامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: علاوه بر آن طرح تلفیق برنامه‌های عصرگاهی همچون "به خانه برمی‌گردیم"، "مسابقه تلفنی" با "رنگین کمان" در مرحله مقدماتی قرار دارد و در حال حاضر بررسی می‌شود تا در صورت امکان این طرح از 16 تا 22 بهمن ماه عملی شود.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران خاطرنشان ساخت: در ایام دهه فجر قصه‌های کوتاه با مضمون روزهای انقلاب برای بچه‌ها پخش می‌کنیم تا آنها بتوانند درک صحیحی از آن دوره داشته باشند و مفاهیم برای آنها جا بیفتد. علاوه بر آن تقابل روشنایی و تاریکی را به آنها نشان می‌دهیم.

زارعان یادآور شد: در برنامه‌های این ایام به اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) پایه‌گذار انقلاب اسلامی ‌می‌پردازیم تا بچه‌ها به شناخت درستی برسند. انیمیشن‌ و کلیپ‌های مناسبی هم متناسب با ایام دهه فجر هم پخش می‌شود.