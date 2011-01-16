تمامی محورهای ارتباطی همدان باز است

میرکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: به دنبال بارش برف در نقاط مختلف استان همدان تمامی محورهای برفگیر و گردنه ها، توسط تیم های راهداری نمک پاشی و پاکسازی شده است.

وی اظهار داشت: بارش برف و کولاک در تمام مسیرها ادامه دارد و تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان با بیان اینکه راهداران از ابتدای بارش عملیات برف روبی و نمک پاشی را به صورت وسیع انجام دادند تا جاده برای استفاده فراهم شود، گفت: با توجه به پیش بینی وضع هوا و احتمال بارش برف بیشتر در ساعات آینده تمامی عوامل راهدار و نیروی های طرح زمستانی آمادگی دارند.

مدیرکل راه و ترابری استان همدان با بیان اینکه تیم های راهداری استان همدان در39 پایگاه بین راهی مستقر هستند، گفت: 633 نفر نیروی فعال در پایگاه ها مستقر شده و این پایگاه به تجهیزاتی نظیر 331 دستگاه خودرو برف روب، نمک پاش تیغه ای و پشتیبانی مجهز شده اند.

وی اظهار داشت: رانندگانی که قصد تردد در راه‌های مواصلاتی استان همدان را دارند قبل از حرکت از طریق دو شماره تلفن گویای 141 مرکز استان و 2546005 مراکز شهرستان‌ها، می‌توانند از آخرین وضعیت راه مورد نظر خود مطلع شوند.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: رانندگان باید،وسیله نقلیه خود را از نظر فنی خصوصاً سیستم گرمایشی، برف پاک‌ کن، چراغ‌ها و همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به خصوص زنجیر چرخ مورد بررسی قرار دهند.

وی یادآور شد: در بین راه‌های مواصلاتی رعایت سرعت، فاصله و توجه به علائم و هشدارهای مأموران راهداری و پلیس راه الزامی است.