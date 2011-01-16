50 میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای حیات وحش اختصاص یافت

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: تکمیل موزه تاریخ طبیعی خراسان شمالی نیز در سفر سوم هیات دولت به تصویب رسید که در این راستا 12 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ساکنان این استان را برای کمک به حیات وحش در هوای سرد و برفی فرا خواند.



ممشتی تاکید کرد: با توجه به بارش برف و سرما در سطح ارتفاعات، دشت ها و مناطق حفاظت شده این استان احتمال دارد گونه های حیات وحش از نقاط کوهستانی به نقاط کم ارتفاع به اطراف روستاها، شهر ها و مناطق مسکونی برای یافتن غذا پناه آورند.



وی افزود: از آنجایی که حیوانات وحشی هنگام بارش برف از ارتفاعات به مناطق حاشیه ای و نزدیک به سکونتگاهها، پناه می آورند، مراقبت و آسیب نرساندن به آنان توسط مردم ضروری است.



وی از شهروندان خراسان شمالی خواست تا در صورت هرگونه مشاهده حیات وحش در نزدیکی مناطق مسکونی و یا هرگونه تخلف به اداره های حفاظت محیط زیست شهرستانها، پاسگاه ها و این اداره کل اطلاع دهند.



این مسئول در محیط زیست خراسان شمالی گفت: با توجه به فصل سرما و بارش برف در استان کار توزیع دستی علوفه خشک برای حیات وحش و گونه های جانوری این منطقه آغاز شده است.



ممشتی با اشاره به هفته هوای پاک که از 25 دی ماه سال جاری تا جمعه است گفت: بجنورد از نظر تپوگرافی پتانسیل آلودگی هوا را دارد چرا که دور تا دور آن را کوه های اطراف احاطه کرده است.



وی با بیان اینکه اکنون خراسان شمالی هیچ نوع آلودگی هوایی ندارد افزود: تنها غبارهای محیطی شامل خاکهای محلی در این استان وجود دارد که مشکل خاصی نیست.



وی عوامل آلاینده هوا را صنایع آلاینده، خودروهای شخصی، خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، معاینه فنی خودروها، حذف وسایل نقلیه فرسوده، استاندارد سازی خروجی صنایع آلاینده از جمله راه کاری مبارزه با آلایندگی هوا است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار داشت: مجوز خرید دستگاه سنجش فلزات سنگین نیز در این استان گرفته شده است که در شهر بجنورد و شهرستانها نصب خواهد شد.



وی با اشاره به سنجش لحظه ای دو کارخانه بزرگ استان شامل پتروشیمی و آلومینا گفت: برنامه ریزی شده است که تمامی صنایع این استان پایش لحظه ای شوند.



وی افزود: صنایع بزرگ این استان از نظر آلایندگی اکنون هیچ مشکلی ندارند و تمامی آنان برای رسیدن به صنایع سبز تلاش می کنند.



ممشتی تعداد نیروهای محیط زیست این استان را 110 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: طبق استاندارد، این استان به 360 نفرنیرو نیاز دارد و برای جذب تعدادی نیرو پیگیری شده است.



وی با بیان اینکه 6.8 درصد از مساحت خراسان شمالی زیر پوشش اداره کل حفاظت محیط زیست است اظهار داشت: هدف این اداره کل برای افزایش سطح زیر پوشش دست کم 10 درصد مساحت این استان است.



وی افزود: اکنون برای افزایش مناطق تخت مدیریت این سازمان اقدامات و مطالعاتی شده است که با پیگیری و همکاری سایر ارگان های مربوط مناطق زیر پوشش این استان افزایش خواهد یافت.



وی با بیان اینکه اگر محیط زیست و حیات وحش جامعه محلی سالم بماند اظهار داشت: مردم آن منطقه می توانند با جذب گردشگر و توریست کسب درآمد کنند.



وی بر افزایش آگاهی فرهنگ زیست محیطی در بین مردم تاکید کرد و افزود: رسانه ها در راستای بالا بردن فرهنگ و شعور زیست محیطی می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی بر توسعه پایدار تاکید کرد و اظهار داشت: علاوه بر برطرف کردن نیازمندیهای ضروری امروز باید نیازمندیهای آینده را نیز تضمین کرد.



6.8 درصد مساحت خراسان شمالی زیر پوشش حفاظت محیط زیست خراسان شمالی است.