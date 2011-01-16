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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

احمدی نژاد:

مواضع مشترک ایران و سودان فرصت مناسبی برای ارتقاء همکاری‌هاست

مواضع مشترک ایران و سودان فرصت مناسبی برای ارتقاء همکاری‌هاست

رئیس جمهور با اشاره به روابط برادرانه و رو به گسترش ایران و سودان بر افزایش سطح همکاری در زمینه های مختلف تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار عبدالحلیم اسماعیل المتعافی ، وزیر کشاورزی و فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان خاطر نشان کرد : مواضع مشترک و انقلابی دو کشور در موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی فرصت مناسبی برای ارتقاء همکاری های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آینده متعلق به ملت های مستقل و آزادیخواه است اظهار داشت : ایران و سودان در کنار یکدیگر می توانند بسیاری از نیازهای خود را تامین کنند و ایران تا آخر در کنار دولت و ملت سودان خواهد ایستاد.

وی گسترش مناسبات تهران و خارطوم را در بخشهای گوناگون به نفع رفاه و منافع دو ملت دانست و استفاده حداکثری از ظرفیت های همکاری را در راستای افزایش مناسبات دوجانبه مورد تاکید قرار داد.

عبدالحلیم اسماعیل المتعافی ، وزیر کشاورزی سودان نیز در این دیدار گزارشی از روند گسترش همکاری های دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی ارائه کرد و بر تقویت هر چه بیشتر روابط دو جانبه و منطقه ای تاکید کرد .

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های سودان در زمینه کشاورزی خواستار ارتقاء سطح همکاری های دو کشور در زمینه کشاورزی شد .
 
 

کد مطلب 1232949

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