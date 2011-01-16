آمریکا با تغییر مکان پایگاه نظامی خود در ژاپن مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "رابرت گیتس" در سخنانی که نشان از قصد آمریکا برای حل کردن اختلافات خود با ژاپن در مورد پایگاه اوکیناوا داشت گفت : دولت اوباما از تصمیم دولت ژاپن در تغییر مکان پایگاه نظامیان آمریکایی در اوکیناوا تبعیت می کند.

گیتس که در هفته گذشته به ژاپن سفر کرده بود در بازگشت از این کشور گفت : در مذاکره با مقامات توکیو در مورد طرح سپر موشکی مشترک آمریکا-ژاپن نیز صحبت شد. این سپر موشکی با هدف مقابله با تحرکات کره شمالی مورد بحث قرار گرفت.

گیتس در حالی از رضایت آمریکا برای تغییر مکان پایگاه نظامیان خود در اوکیناوی ژاپن خبر می دهد که حضور نظامیان آمریکایی در این جزیره تا کنون مشکلات زیادی را برای مردم این کشور آسیایی بوجود آورده و دولتهای پی در پی ژاپن نیز توفیقی در انتقال این پایگاه به مکانی دیگر نداشته اند.

پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در اوکیناوا تاسیساتی نظامی است که برای چند دهه است که در این جزیره جای خود را محکم کرده است.

نمایی از پایگاه نظامیان آمریکایی در اوکیناوا

بر اساس توافقنامه امنیتی ماه می سال 2006 میلادی میان وزرای دفاع و امور خارجه دولتهای پیشین ژاپن و آمریکا، ایالات متحده 47 هزار نیرو در سراسر ژاپن مستقر کرده که بیش از نیمی از آنها در پایگاهی در جزیره اوکیناوا حضور دارند و این نیروها تاکنون مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این جزیره به وجود آورده اند.

بر همین اساس، از زمان بازگشت اوکیناوا به ژاپن در سال 1972 تا کنون 5 هزار و 634 جنایت در این جزیره رخ داده است که سربازان آمریکایی مرتکب آنها شده اند.

نظامیان آمریکایی حاضر در ژاپن مشکلات زیادی را برای مردم این کشور پدید می آورند که بغرنج ترین آنها تجاوز به زنان و دختران ژاپنی است. اوکیناوا یکی از فقیرترین استانهای ژاپن است و یارانه هایی که دولت مرکزی به آن پرداخت می کند نقشی مهم در اقتصاد این منطقه دارد.

نخستین نیروهای آمریکایی در آوریل 1945 در آغاز نبرد اوکیناوا به اینجا رسیدند که در این جنگ 94 هزار نفر از غیر نظامیان این جزیره کشته شدند. آمریکایی ها با برافراشتن پرچم خود در این جزیره ادعای پیروزی کردند و ارتش از آن زمان این منطقه را ترک نکرده و اوکیناوا تا 1972 تحت اشغال آمریکا بود، اما اکنون 38 سال پس از آن زمان که جزیره به ژاپن بازگردانده شد سپری می شود، اما پایگاه ها هنوز درست در مناطق پر جمعیت باقی است. ساکنان محلی حضور سنگین نظامیان آمریکایی در مناطق سکونت خود را "کابوس" می دانند.