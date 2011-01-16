آمادگی دفاتر انجمن سینمای جوان برای جشنواره نماز و نیایش

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزاخانی رئیس انجمن سینمای جوان ایران در رابطه با برگزاری جشنواره نماز و نیایش در قاب دوربین گفت: برگزاری باشکوه و جریانساز و تاثیرگذار جشنواره سراسری نماز و نیایش که برای اوائل اسفندماه سال جاری طراحی و پیش بینی شده اولویت نخست ما است و در کنارآن مراکز سینمای جوان در سراسرکشور برنامههای فرهنگی و آموزشی و کارگاههای پیش بینی شده را با جدیت و پشتکار، به اجرا در آورند.
وی ادامه داد: این انجمن با فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشته وارد دوره جدیدی از "برنامه محوری" در تمامی حوزهها شده و در تلاشیم با توجه به قابلیتهای بالقوه دراین عرصه افقهای ثمربخش و جریانسازی را تجربه نمائیم. قطعا، در چنین شرایطی که پتانسیل و توان هنری قابل توجهی در کشوروجود دارد یکی از وظایف اصلی مدیران فرهنگی آماده کردن بسترها جهت رشد و اعتلای این استعدادهاست.
مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران با بیان اینکه انجمن سنیمای جوانان ایران به عنوان متولی سینمای کوتاه کشور به فراخور رسالت و جایگاهش سالانه رویدادها و جشنوارههای مختلف بینالمللی، ملی، منطقهای، استانی، هفتههای فیلم و عکس و جشنوارههای موضوعی را در اولویت برنامه هایش پیش بینی میکند عنوان کرد: جشنواره نماز و نیایش با توجه به فرهنگ غنی و عظیم نیایش درباورها و اعتقادات مردم ما از اهمیت ویژهای برخوردار است و انجمن سینمای جوان با توجه به عظمت و گستردگی این فرهنگ، توجه و اهتمام خاصی به آن داشته و دارد.
به گفته وی، جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین در واقع، ویترینی است برای معرفی گوشه های ازظرفیت ها و تلاشهای هنرمندان و سینماگران جوان و امیدواریم با این روند، شاهد بالندگی و پویایی و خلق آثار شاخص در حوزه سینمای دینی باشیم.
میرزاخانی همچنین گفت: نماز و نیایش زیباترین جلوه هنر در فلسفه اعتقادی ماست و طبیعی است سینما که از قابلیتها و کارکردهای گسترده برخوردار است با توجه به سازوکار متنوع و تاثیرگذارش میتواند با ورود به این حوزه زیباییهای گستردهای را خلق نماید.
وی افزود: هنر و سینما با دستمایه قراردادن موضوع دین و نماز و نیایش بواقع به مسیرها و اهداف متعالیاش نزدیک میشود و در این میان سینمای کوتاه با زیبندگی و آراستگی به فرهنگ نماز و نیایش در متن سینمای ملی میتواند افقها و فضاهای ارزشمند و کاربردی را بیافریند.
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری در جهت اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزشهای دینی از طریق بکارگیری ابزارهای هنری، ارایه آفرینشهای جذاب در حیطه موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوههای بی بدیل روحی انسان را از جمله اهداف کلان این حرکت خجسته فرهنگی سینمایی ذکر کرد و ادامه داد: بیشک توجه به فرهنگ و زیباییهای نماز و نیایش به عنوان یکی از جلوهها و شاخصههای زیبایی دینی میتواند همواره مورد توجه جامعه هنری و سینمایی بویژه سینماگران جوان قرار گیرد و به تولیدات ارزشمندی منجر شود.
وی اضافه کرد: انجمن سینمای جوان به تناسب مسئولیتهایی که دارد قطعا، توجه به فرهنگ و تجلیات دینی، نماز و نیایش، میراث نبوی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و توجه به مقوله مقاومت و پایداری در میان ملل مسلمان جهان را از اولویتهای نگاه و برنامه هایش میداند.میرزاخانی تاکید کرد: جشنواره نماز و نیایش درایجاد انگیزه مضاعف برای فیلمسازان، فیلمنامهنویسان و عکاسان کشورتاثیر دارد تا به شکل دقیق تر به موضوع نماز و نیایش که یکی از اصلیترین وظایف انسان است بپردازند و قطعا، جشنواره درهدایت و ساماندهی انگیزهها و تلاشهای هنری و شناسایی استعدادها و حمایت و پشتیبانی از آنها کمک خواهد کرد.
میرزاخانی تاکید کرد: درجشنواره نماز و نیایش به این موضوع اندیشیده شده است تا از فیلمسازان برگزیده حمایت لازم صورت بگیرد. دفاتر سینمای جوان در مراکز استانها متولی برگزاری این جشنواره به صورت همزمان هستند.
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