اقلام مصرفی نوروزی مردم آذربایجان غربی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان غربی با اشاره به فرا رسیدن سال جدید و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام، بر لزوم توجه ویژه مسئولان دستگاههای ذیربط در آماده سازی و تهیه مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام عید تاکید کرد.

وی ضمن تقدیر از همکاری اصناف و بازاریان درروند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بیان داشت: ثابت بودن تخلفات صنفی و تعزیراتی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به قبل از اجرای این قانون نشان از همکاری خوب اصناف و بازاریان با دولت در اجرای مطلوب این قانون است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار توجه جدی به اجرای شدن مصوبات جلسات کمیسیون تنظیم بازار استان در جهت حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان شد.

در این جلسه رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گزارشی از آخرین برنامه ها و اقدامات این سازمان در حوزه های تنظیم بازار و بازرسی و نظارت ارائه کرد.

همچنین در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت جوجه ریزی در مرغداریهای آذربایجان غربی و روند حمایت دولت از این بخش و همچنین اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی استان ارائه شد.