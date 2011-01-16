سرنوشت نامعلوم دو کتاب پژوهشی با تغییر مدیریت یک جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر معلولان در حالی چهارمین دوره خود را برگزار خواهد کرد که در یکی از نشست‌های خبری رسمی آن محمد طباطبایی به عنوان دبیر سابق آن حضور می‌یابد و درباره برنامه‌های جشنواره توضیح می‌دهد . پس از مدتی و در نشست خبری بعدی هادی بهداد مدیر کل روابط عمومی سازمان بهزیستی در مقام دبیر جشنواره پاسخگوی خبرنگاران می‌شود و نه سوالی می‌شود که دبیر قبلی که بود و چه شد و نه کسی هم پاسخی یا توضیحی می‌دهد.

اما اینکه چرا باید چنین رویداد متعارض تئاتری مورد توجه گروه فرهنگ و ادب قرار گیرد دلیلش این است که طباطبایی در نشست قبلی اعلام کرد که در بخش پژوهش جشنواره چند کتاب مفید برای افراد معلول و مربیان تئاتر معلولان منتشر خواهد شد.

وی یکی از این کتاب‌ها را درباره گروه‌های خارجی دانست که به طور پیگیر در رابطه با تئاتر معلولان فعالیت می‌کنند که این کتاب زیر نظر "مسعود دلخواه" منتشر می‌شود. طباطبایی همچنین از کتاب مجموعه مقالاتی درباره تئاتر معلولان خبر داد که با مقالاتی از قطب‌الدین صادقی و زیر نظر او منتشر خواهد شد. به گفته وی کتاب سوم مجموعه‌ای از نمایشنامه‌هاست که با قلم عده‌ای از جوانان نمایشنامه‌نویس که در مسابقات تئاتری حائز رتبه اول و دوم شده‌اند، گردآوری خواهد شد.

آنچه طباطبایی اشاره کرده بود اتفاق خوبی بود که می‌توانست در حوزه ادبیات نمایشی و به ویژه در حوزه تئاتر معلولان رخ دهد که امید می‌رفت در نشست‌ها و خبرهای بعدی درباره آن بیشتر اطلاع‌رسانی شود ولی در نشست دوم جشنواره که 21 دیماه برگزار شد بهداد در مقام دبیر جشنواره اشاره‌ای به این کتاب‌ها نکرد.

در تماسی با هادی بهداد از وی جویای سرنوشت این کتاب‌ها شدیم. وی در این‌باره توضیح داد: من اصلا در جریان چنین کتاب‌هایی نیستم و اگر دوستانی که قبلا در جشنواره مسئولیت داشته‌اند پیگیر این مساله بوده‌اند هیچ توضیحی به ما نداده و مستندی هم در دست ما نیست.

وی ادامه داد: در برنامه‌های رسمی جشنواره چاپ چنین کتاب‌هایی قرار ندارد و اصلا فایلی در دست ما نیست که بخواهیم آنها را منتشر کنیم. البته در برنامه‌های سازمان بهزیستی و فارغ از جشنواره تئاتر معلولان چاپ کتاب‌های تخصصی وجود دارد و با چند نفر از استادان امر صحبت هایی شده است تا بتوان با تالیف کتاب‌های تخصصی منابع آموزشی در اختیار دانشگاهیان قرار داد.

از سوی دیگر محمد طباطبایی که پیش از این در مقام دبیر چهارمین جشنواره تئاتر معلولان از چاپ این کتاب‌ها خبر داده بود به خبرنگار مهر گفت: همانطور که قبلا هم در نشستی رسمی اعلام کرده بودیم قرار بود چند کتاب به مناسبت جشنواره منتشر شود که در نهایت برنامه‌ریزی‌ها به چاپ دو کتاب با عناوین کتاب پژوهشی و کتاب نمایشنامه‌های جشنواره منتهی شد.

وی تشریح کرد: فایل نهایی این دو کتاب 3 ماه پیش تحویل یکی از کارشناسان روابط عمومی سازمان بهزیستی داده شده است و در دیداری هم که با آقای بهداد داشتم اشاره کردم که این فایل ها تحویل داده شده است.

طباطبایی در پایان تاکید کرد: فایل این کتاب‌ها با عنوان "پژوهشی درباره تئاتر معلولان در ایران و جهان" به همت راحله فاضلی که مجموعه‌ای از مقالات تالیفی و ترجمه‌ای است و "3 نمایشنامه درباره زندگی معلولان" به همت زهره غلامی به دبیرخانه جشنواره تحویل داده شده است. این کتاب‌ها کامل و آماده چاپ بودند.