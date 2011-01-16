روزانه 6700 تن زباله با راه اندازی خطوط کهریزک پردازش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فیاض در مورد راه اندازی مجدد خطوط پردازش زباله کهریزک بیان کرد: دو سری از خطوط پردازش زباله در کهریزک بنا به دلایلی متوقف شده بود، که طی دو ماه اخیر توانستیم یک قسمت از این خطوط را با ظرفیت هزار تن راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: در قسمت بعدی بر آنیم تا با راه اندازی خطوط باقی مانده با ظرفیت هزار تن سایر خطوط متوقف شده را نیز مجددا فعال سازیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران افزود: برای فعال سازی خطوط متوقف شده کهریزک، توافقات اولیه با پیمانکاران طرح صورت گرفته و در این راستا اقدامات اولیه نیز به انجام رسیده است.

فیاض با بیان اینکه هم اکنون در حال راه اندازی مجدد خطوط پردازش زباله در کهریزک هستیم، عنوان کرد : چنانچه این دو خط متوقف شده در کهریزک به طور کامل راه اندازی شوند، روزانه دو هزار و 500 تن به ظرفیت پردازش زباله تهران افزوده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون روزانه 4 هزار و 200 تن زباله در شهر تهران پردازش می شود.